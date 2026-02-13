 / Attualità

Attualità | 13 febbraio 2026, 18:48

Borgo San Dalmazzo, recuperati gli oggetti rubati nei giorni scorsi

Il Comune invita chi ha subito furti a contattare i Carabinieri

Grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e i Carabinieri, e grazie al supporto della videosorveglianza comunale, è stato possibile risalire ai responsabili di alcuni furti commessi sul territorio cittadino ai danni di autovetture in sosta e di abitazioni.

A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, in questi giorni è stata recuperata parte della refurtiva riconducibile ai suddetti episodi. Tra gli oggetti rinvenuti figurano alcune medaglie commemorative in finto oro relative a una “passeggiata da Borgo SD a Monserrato” degli anni ’80, alcune spille da donna in oro e due orologi da donna con cinturino marrone.

Chi avesse subito il furto di tali oggetti, o di beni simili, è invitato a rivolgersi ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Borgo San Dalmazzo, in orario d’ufficio, al numero di telefono 0171 754 800. Gli oggetti potranno essere visionati presso il Comando previa accurata descrizione.

