Il cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Ferrero del sindaco braidese Fogliato: “Persona affidabile e sempre vicina al territorio”

Anche il Comune di Bra ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della signora Maria Franca Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International e presidente della Fondazione Ferrero.

“Il suo ricordo rimarrà indelebile nel nostro territorio e nelle nostre comunità. Appresa la triste notizia abbiamo espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale con un telegramma indirizzato alla famiglia e allo staff della Fondazione per sottolineare la nostra vicinanza – ha riportato sui suoi social ufficiali il sindaco braidese Gianni Fogliato -. Il nostro territorio perde una figura importante per il percorso di condivisione con il marito Michele e i figli alla guida di un’azienda di primaria importanza, non soltanto per il nostro territorio, ma per il nostro Paese, in termini di sviluppo economico, posti di lavoro, ricadute su un vasto indotto”.

[Giovanni Fogliato, sindaco di Bra]

E ancora: “Impossibile dimenticare il ruolo e l’impegno della signora Ferrero negli ambiti sociali, sanitari e culturali del nostro territorio. Personalmente conservo il ricordo di una persona affabile, aperta al dialogo e sempre attenta nei rapporti con noi amministratori locali a raccogliere informazioni e notizie sulla nostra attività e sulle esigenze dei diversi Comuni e dei loro abitanti. È sempre stata vicina al nostro territorio, che oggi vive un grande lutto e partecipa ed esprime vicinanza e affetto alla famiglia e all’azienda Ferrero”.