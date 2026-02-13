Il vescovo di Alba, Marco Brunetti: “Maria Franca Ferrero lascia un grande vuoto nella città”

Alla vigilia delle esequie in Duomo, è il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, a offrire alla comunità una riflessione che interpreta il sentimento diffuso di queste ore.

"Ci stiamo preparando al funerale di domani pomeriggio, che sarà un momento molto impegnativo, anche per il sottoscritto, cercando di interpretare quelli che sono i sentimenti della città di oggi", spiega il vescovo, che presiederà la celebrazione.

Il ricordo si fa insieme personale e collettivo. "La signora Maria Franca lascia un grande vuoto nella città di Alba, perché era un punto di riferimento autentico per la città". Parole che restituiscono la misura di una presenza mai esibita, ma costante.

Il vescovo ne sottolinea i tratti umani: "Era molto discreta, molto affabile e anche molto generosa. Si faceva interprete dei bisogni della nostra gente, dei nostri territori, delle nostre comunità". Una discrezione che non era distanza, ma stile: un modo di esserci senza occupare la scena.

C’è anche un richiamo al dovere della memoria. "Credo ci sia un grande dovere di riconoscenza per questa donna che ha saputo, con tenacia, portare avanti i suoi impegni. Godeva e gode di una grande stima da parte di tutti, nessuno escluso".

Infine, il tratto più intimo, che lega la dimensione pubblica a quella spirituale. "Maria Franca era una donna di fede, una fede composta, vissuta con grande discrezione. Quando ci incontravamo parlavamo anche di queste cose".

Il funerale non sarà soltanto un momento solenne, ma anche profondamente coerente con la sua storia personale: "Credo che la celebrazione sia un momento a cui lei teneva molto, proprio per la sua fede, come lo era anche quella di suo marito Michele".

Domani, conclude il vescovo, "ci stringeremo intorno alla famiglia. Sarà un momento di cordoglio in cui davvero ci sentiremo una cosa sola".