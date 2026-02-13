A Barolo la nuova flotta di scuolabus per nove Comuni: investimento da quasi un milione di euro [FOTO]

Si è svolta in Piazza Colbert, a Barolo, l’inaugurazione ufficiale della nuova flotta di scuolabus destinata ai Comuni dell’Unione Colline di Langa e del Barolo (Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddino, Sinio), insieme al Comune di Roddi, uscito dal 1°gennaio. Una cerimonia partecipata, segnata dalla presenza compatta delle amministrazioni locali, a conferma di un percorso costruito in modo condiviso.

Accanto ai sindaci e agli amministratori dell’Unione, erano presenti Franco Graglia per la Regione Piemonte, Massimo Antoniotti per la Provincia, Livio Genesio, sindaco di Monforte e presidente dell’Unione, il sindaco di Barolo Fulvio Mazzocchi, in qualità di padrone di casa, l’assessore dell’Unione e sindaco di Roddino, Marco Andriano, Stefania Borra dell’Istituto Comprensivo di La Morra, la dottoressa Tornielli per la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e il presidente dell’Unione Montana Davide Falletto. Non sono mancati i rappresentanti delle forze dell’ordine, i parroci di Barolo e Novello e numerosi bambini delle scuole del territorio, destinatari diretti dell’investimento.

Determinante il sostegno economico dei fondi dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Piemonte e della Fondazione CRT, che hanno consentito il rinnovo completo della flotta. Un’operazione complessa, resa possibile – come è stato sottolineato – anche dal lavoro dei dipendenti dell’Unione e del segretario, dottor Vincenzo Di Piazza.

I nuovi mezzi, tutti a motorizzazione Euro 6, permetteranno una riduzione del 25% dei consumi di carburante, un abbattimento del 35% dei costi di manutenzione, un risparmio annuo stimato superiore ai 50 mila euro e una diminuzione di circa 30 tonnellate di CO₂ all’anno sull’intera flotta. Tra i veicoli è stato inserito anche un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, a rafforzare l’attenzione verso l’inclusione e l’accessibilità del servizio.

"È stato un grande sforzo per il nostro ente, sia dal punto di vista organizzativo che economico. Parliamo di un investimento che sfiora il milione di euro, una cifra importante per realtà come le nostre, ha dichiarato il presidente dell’Unione, Livio Genesio. "Un risultato che è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra che ha visto protagonisti i dipendenti dell’Unione, la Regione Piemonte e la Fondazione CRT. Garantire il trasporto scolastico significa garantire il diritto allo studio. È una responsabilità precisa delle amministrazioni pubbliche assicurare a ogni bambino la possibilità di raggiungere la scuola in sicurezza, con un servizio efficiente e adeguato. Questo intervento rappresenta quindi non solo un rinnovo dei mezzi, ma un passo avanti di civiltà per le nostre comunità e per le famiglie che ne fanno parte".