Eventi | 13 febbraio 2026, 14:54

Torna il Carnevale sanfrontese: il 17 febbraio piazza Statuto si anima di maschere e tradizioni

Dalla polenta e sautisa ai balli dei Balerin del Bal vej, fino al rogo del fantoccio. L'intera giornata organizzata dalla Pro Loco

Ritorna il 17 febbraio,  “martedì grasso” il consueto appuntamento annuale del carnevale sanfrontese, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Sanfront. Come da tradizione, nel pomeriggio piazza Statuto, principale centro di aggregazione del paese, sarà popolata da persone mascherate, in costume, che festeggeranno la fine del periodo carnevalesco. Per l'intrattenimento dei bambini, ai quali sarà offerta una golosa merenda, saranno allestite strutture gonfiabili.

A partire dalle 16, verrà poi distribuita la tradizionale “polenta e sautisa”, grazie anche all’impegno di un gruppo di volenterosi cuochi, che anno dopo anno si adopera per la preparazione e la cottura del tradizionale pasto conviviale.

Sempre sotto l’Ala, i 'Sensa Nom' e il gruppo folkoristico dei 'Balerin del Bal vej' animeranno la giornata con musiche e balli della tradizione occitana.

Al car della sera , infine, come di consueto si terrà il rito del rogo del “ciciu”: verrà incendiato un fantoccio di cartapesta, rappresentante un personaggio o una circostanza particolare, che ha fatto discutere la popolazione del paese nell'ultimo anno.

Durante l’intera giornata sarà aperto il tesseramento alla Proloco: ci si potrà iscrivere, con un piccolo contributo, per sostenere un’associazione che durante tutto l’anno si occupa dell’organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio sanfrontese.

