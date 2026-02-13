Alba, sabato 14 febbraio lutto cittadino per i funerali di Maria Franca Ferrero

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 14 febbraio, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie previste per le ore 15.00 nella Cattedrale di San Lorenzo in piazza Risorgimento ad Alba.

L’Amministrazione comunale partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la famiglia Ferrero e l’intera comunità albese per la scomparsa della signora Maria Franca Fissolo Ferrero, avvenuta il 12 febbraio. Figura di straordinario rilievo umano e impegno civile, Maria Franca Fissolo, moglie del compianto Michele Ferrero, è stata presidente onoraria di Ferrero International, presidente della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al marito ha contribuito in modo determinante a scrivere una pagina fondamentale della storia economica, sociale e culturale della città.

Volendo manifestare in modo solenne la vicinanza dell’intera comunità, il sindaco ha quindi proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 14 febbraio 2026.

In tale occasione:

- le bandiere esposte sugli edifici pubblici saranno collocate a mezz’asta durante i funerali;

- saranno sospese le attività mercatali su aree pubbliche e ogni tipo di manifestazione che si svolga in tali spazi.

L’Amministrazione comunale invita inoltre:

- tutti i cittadini, gli enti, le associazioni e gli imprenditori a esprimere, nelle forme ritenute più opportune, la propria partecipazione al dolore della famiglia e la riconoscenza che lega la comunità albese a Maria Franca Fissolo Ferrero;

- le attività commerciali a sospendere la vendita durante le esequie;

- gli enti pubblici a sospendere le attività nel corso della cerimonia funebre o a promuovere iniziative di ricordo nello stesso periodo.