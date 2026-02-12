A Confindustria bandiere mezz'asta, il presidente Costamagna: "Profondo cordoglio unito a un forte senso di gratitudine"

Confindustria Cuneo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero e si stringe con affetto alla famiglia Ferrero, al figlio Giovanni, alle nuore Paola e Luisa, ai cinque nipoti e a tutti i collaboratori dell’azienda.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione in tutto il mondo imprenditoriale. Presidente onoraria della holding Ferrero International, Maria Franca Ferrero ha legato indissolubilmente la propria vita a un’impresa che, sotto la guida del marito Michele Ferrero, è diventata una multinazionale di successo, capace di conquistare i mercati di tutto il mondo con prodotti divenuti iconici e con un modello di cultura d’impresa riconosciuta a livello internazionale. Accanto al suo ruolo nella storia dell’azienda, significativo è stato anche l’impegno in ambito sociale portato avanti attraverso la Fondazione Ferrero, istituita nel 1983, della quale è stata presidente.

Il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna: «Per ricordare Maria Franca Ferrero mi piace usare le parole che lei stessa pronunciò nel 2023, in occasione dell’intitolazione della sala di Confindustria Cuneo a Michele Ferrero: “Questo riconoscimento testimonia come la sua attività abbia influenzato positivamente il territorio, permeandolo dei valori che hanno accompagnato tutta la sua vita: l’operosità, l’onestà, la generosità e la lungimiranza. Il mio è un grazie corale e collettivo, che spero non dimentichi nessuno, colmo di gratitudine verso tutti, ma accompagnato singolarmente da un pensiero dedicato al vostro lavoro e all’amicizia che ci lega”. Oggi quelle parole le sentiamo rivolte anche a lei. Maria Franca Ferrero è stata una presenza discreta e decisiva: ha condiviso e sostenuto un progetto industriale che ha saputo crescere senza perdere il legame con le proprie radici, con le persone e con questa comunità. Il senso di gratitudine che lei esprimeva allora – verso il territorio e verso chi, ogni giorno, contribuisce con competenza e dedizione – è lo stesso che oggi, come Confindustria Cuneo, desideriamo attribuire a lei: per ciò che ha rappresentato, per il modo in cui ha interpretato responsabilità e attenzione al bene comune, per il contributo umano e sociale che ha accompagnato la storia dell’azienda».

«È anche grazie a Maria Franca Ferrero – prosegue Costamagna – se la Ferrero e il sistema che intorno ad essa gravita sono diventati ciò che oggi conosciamo: un patrimonio industriale, sociale e umano che ha segnato profondamente le Langhe, la provincia di Cuneo e l’intero Paese. Il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti i collaboratori, con un cordoglio sincero e con un ringraziamento che nasce dalla memoria e dalla riconoscenza».

In segno di lutto e di riconoscenza, le bandiere della sede di Confindustria Cuneo sono esposte a mezz’asta.