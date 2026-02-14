Il cordoglio di Panta Rei per la scomparsa della signora Maria Franca Ferrero

Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa della Signora Maria Franca Fissolo, donna di grande riservatezza, forza e dedizione, che ha accompagnato con discrezione e amore il cammino umano e imprenditoriale di Michele Ferrero.

Nel percorso della famiglia Ferrero (che ha saputo costruire un’impresa capace di dare lavoro e sostegno a migliaia di famiglie, coinvolgendo sempre il rispetto e l’attaccamento al territorio e alle persone) si riflettono anche i valori solidi e l’attenzione alle persone che hanno sempre contraddistinto la Signora Fissolo.

Alla famiglia Ferrero giungano le più sincere e sentite condoglianze, unite a un pensiero di vicinanza e partecipazione in questo momento di grande dolore.

Che il ricordo del suo esempio, della sua dignità e dei valori che ha incarnato possa essere conforto e guida per tutti coloro che le hanno voluto bene e che hanno saputo apprezzarne le sue qualità umane.

Con rispetto e partecipazione.

L’associazione culturale Panta Rei