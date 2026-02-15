Da Cuneo a Mondovì, da Saluzzo a Bra: il Carnevale sfila in tutta la Granda

Il week end di metà febbraio fa coincidere la festa di San Valentino e i numerosi eventi legati al carnevale. Nella Granda saranno tante le occasioni per festeggiare da innamorati e quelle per assistere o sfilare fra musica e coriandoli. Si segnalano in particolare i carnevali di Cuneo, Saluzzo, Bra e Mondovì, ma non mancheranno le maschere nei centri più piccoli come Beinette, Cortemilia e Mussotto di Alba. Per chi ama la montagna sono possibili, tempo permettendo, alcune ciaspolate nella natura, anche notturne, mentre per chi ama teatro e concerti musicali ci saranno le occasioni per assistere a spettacoli e rappresentazioni.

Mostre, fiaccolate, balli e festival completano le offerte del fine settimana in provincia.

Si consiglia vivamente di consultare con attenzione le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.



CUNEO

LA MOSTRA CHE VORREI

Sabato 14 febbraio, alle ore 15, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, si terrà un laboratorio per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: una raccolta di idee per liberare la creatività e immaginare l’arte del futuro. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

DA RAFFAELLO A BERNINI

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 19.30, sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Ingresso gratuito. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

CARNEVALE AL PARCO

Sabato 14 febbraio, alle ore 15, presso La Casa del Fiume, piazzale W. Cavallera 19, "Carnevale al Parco/Orsi, lupi e animali del bosco", attività per famiglie con bambini di 5-10 anni, durante la quale si realizzerà una maschera ispirata agli animali e alle tradizioni locali. Evento a pagamento. Info: https://www.parcofluvialegessostura.it/eventi-e-eventi/calendario-eventi-e-biglietteria/

CUNEO

A TEATRO CON IL FAI

Sabato 14 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle ore 18, avranno luogo le visite guidate al Teatro Toselli, organizzate dal FAI di Cuneo. Info: 351 55 56 443.

CUNEO

45°CARNEVALE DI CUNEO

Domenica 15 febbraio, dalle 14.30, tradizionale sfilata del “Carnevale Ragazzi” per le vie di Cuneo. “...ma che Olimpiadi” è il tema scelto per la manifestazione, giunta quest’anno alla sua 45esima edizione. Partecipano 16 gruppi mascherati, la banda musicale “Duccio Galimberti” e le maschere di Cuneo Gironi e Girometta. Festa finale in piazza Galimberti. Info: manifestazioni@comune.cuneo.it

***

ACCEGLIO

FIACCOLATA DI CARNEVALE

Sabato 14 febbraio, dalle ore 15.30 in borgata Saretto, prenderà il via una fiaccolata notturna in occasione del Carnevale, aperta agli appassionati di sci alpinismo e agli amanti dell'atmosfera invernale. Info: www.vallemaira.org/

***

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/



ALBA

STORIE DELL’ALTRO IERI

Sabato 14 febbraio alle ore 18, negli spazi dello studio d’arte Professional Workshop in corso Torino 18, si inaugura la mostra fotografica “Storie dell’Altro Ieri”. Ingresso libero.



ALBA

BALLO DEI BIMBI

Sabato 14 febbraio, dalle 14.30 in piazza M. Ferrero si terrà il Tradizionale Ballo dei Bambini, con la partecipazione delle maschere dei borghi cittadini e di altri gruppi di maschere piemontesi.

Sfilata nelle vie del centro e arrivo al Palazzo Mostre e Congressi e festa con giochi, balli e merenda fino alle 18. Info: info@famijaalbeisa.it



ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 15 febbraio, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it



ALBA

CARNEVALE MUSSOTTESE

Domenica 15 febbraio, dalle ore 14.30 nel piazzale del centro sportivo “Renzo Saglietti” avrà inizio il Carnevale Mussottese con l’animazione di Radio Alba. Dalle ore 16 distribuzione della Gran Polentata della tradizione anche d’asporto.



***

BEINETTE

SFILATA DI CARNEVALE

Sabato 14 febbraio, dalle ore 15 Sfilata di Carnevale in paese, con gruppi mascherati e carri allegorici. A seguire, sono previsti merenda per tutti, giochi per i più piccoli a cura del gruppo animatori di Beinette, musica, divertimento e molto altro. In serata, cena con DJ set. Info: beinette.proloco@gmail.com

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 14 febbraio, alle ore 21, nell’Auditorium Civico, la Compagnia "I Sensa Libret" di Boves, porterà in scena "Quand che ’l cervel a va a rabel" di TreMaGi. Info: 0171/266080.

***

BRA

CARNEVALAND

Domenica 15 febbraio dalle ore 14.30 in piazza Giolitti si festeggia il carnevale con giochi, musica, intrattenimenti e premi alle migliori maschere. Info: https://salesianibra.it/

***

BUSCA

SBAM!

Nel week end ancora visitabile in Casa Francotto a Busca la mostra "SBAM! Un percorso nella Pop Art", che celebra il movimento della Pop Art attraverso le opere di artisti come Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Dine, Indiana, Schifano, Festa, Angeli, Baj, Nespolo, Arman e Rotella. Info: https://sbampopart.it/

***

CARAGLIO

ESCURSIONE NOTTURNA

Sabato 14 febbraio, ritrovo alle ore 18 presso il Filatoio di Caraglio, per un'escursione notturna presso le "Baite Quiotas" nel Comune di Castelmagno. Rientro per le ore 24. Info: https://www.emotionalp.com/

***

CASTELMAGNO

IL CIELO DI GALILEO

Domenica 15 febbraio, dalle ore 18, presso il Rifugio Maraman a Castelmagno, appuntamento con “Il Cielo Di Galileo”, osservazione astronomica in collaborazione con Inaf, Unione Astrofili Italiani e Astrofili Bisalta. Alle ore 20 cena su prenotazione, a seguire approfondimento scientifico. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

***

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

CHERASCO

MUSEO DELLA MAGIA

Nel week end sarà aperto il Museo della Magia. Orario sabato: 15-18.30. Domenica: 10-18.30. Info: https://museodellamagia.it/luogo/museo-della-magia-cherasco-cn-italia/.

***

CHIUSA PESIO

INNAMORATI DELL’ARTE A SAN VALENTINO

Sabato 14 febbraio ingresso gratuito per le coppie in visita al Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio. Orario di apertura: 9-12.30/15-18. Info: 0171/735514.

***

CORNELIANO D’ALBA

GRAN READING

Sabato 14 febbraio, alle ore 21, presso il Cinema Vekkio, si terrà un reading musicale inedito per voce e fisarmonica con Guido Catalano e Matteo Castellan.



***

CORTEMILIA

CARNEVALE CORTEMILIESE

Sabato 14 febbraio, alle ore 14.30 in piazza Savona, inizio dei festeggiamenti di carnevale con la partecipazione di Topolino. La sfilata dei carri allegorici si svolgerà nelle vie di Borgo San Michele e Borgo San Pantaleo, con distribuzione di dolci tipici, bugie, cioccolata calda e vin brulè. Info: https://www.comunecortemilia.it/

CORTEMILIA

CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Domenica 15 febbraio alle 17, la chiesa di San Francesco ospita “Il Carnevale degli animali”, spettacolo per grandi e piccini ispirato dalla suite di Camille Saint-Saens e accompagnato dai musicisti del conservatorio G Ghedini di Cuneo.

***

DEMONTE

CARNEVALE DEI BAMBINI

Sabato 14 febbraio, alle ore 15, carnevale dei bambini, CON animazione di “Bubble Street Circus” Juriy Longhi. Alle ore 18, consegna delle chiavi della città a Re Kant e Monna Demontina presso la sede Comunale. Info: 345 42 00 755

***

DOGLIANI

D’ACCORDI

Domenica 15 febbraio, alle ore 17, nel Teatro Sacra Famiglia, si terrà il concerto a lume di candela di Modern Free Duo, Michele Serafini al flauto e Andrea Candeli alla chitarra, nell’ambito della rassegna musicale “D’Accordi”. Info: https://doglianiturismo.com/daccordi-2/

***

DRONERO

MESSA IN SCENA

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, sarà visitabile la mostra "Messa in Scena - L'altro reale nelle fotografie di Aldo Galliano". Alle ore 17.30, l'attore, autore e regista teatrale Gimmi Basilotta intratterrà il pubblico in un incontro su "L'arte della messa in scena". Info: https://www.museomalle.org/

***

ENTRACQUE

NOTTE DA LUPI IN LOVE

Sabato 14 febbraio, alle ore 18, presso il Centro Visita Uomini e Lupi, in occasione di San Valentino la Cooperativa Montagne del Mare organizza un'escursione guidata alla scoperta del comportamento, del ruolo ecologico e delle leggende che circondano il lupo. Info: https://www.montagnedelmare.it/

***

FOSSANO

MERCATINO

Domenica 15 febbraio, fin dal mattino, si terrà il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Info: 392 73 09 465.

***

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA

RADUNO MASCOTTE

Sabato 14 febbraio, a partire dalle 14, ad Artesina, località piazzale Quarti, 19° Raduno delle Mascotte, dedicato ai bambini e alle famiglie, in compagnia dei pupazzi più simpatici, provenienti da tutta Italia. Ingresso libero. Info: 0174/242000.

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO

CARNEVALE

Sabato 14 febbraio, dalle ore 16.30 a Prato Nevoso, grande festa di Carnevale con le scuole di sci per grandi e piccini. Info: 0174/334166.

***

GRINZANE CAVOUR - GALLO

BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 15 febbraio, alle ore 16.30, nel salone parrocchiale di Gallo Grinzane, andrà in scena “Un Po' di Pulcinella”, del Teatro Del Secchio - Milano. Info: https://burattinarte.it/

***

LIMONE PIEMONTE

CARNEVALE DEI PICCOLI

Sabato 14 febbraio, dalle ore 15.30 alle 18, in piazza del Municipio, si festeggia con il Carnevale dei piccoli: sfilata di bimbi mascherati con premi, giochi musicali, scherzi, musica, laboratori creativi, gadget in omaggio. Ingresso libero. https://www.limoneturismo.it/



LIMONE PIEMONTE

CIASPOLATA AL TRAMONTO

Sabato 14 febbraio con ritrovo alle ore 14 sul parcheggio vicino alla chiesa di Limonetto, ciaspolata al tramonto con dislivello max 400 m e lunghezza 7 km. Info: 349 47 19 727.

***

MONDOVÌ

CUBIQA IN CERAMIQA

Ultimo week end della mostra “Cubiqa in Ceramiqa”, presso il Museo della Ceramica. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.



MONDOVÌ

TRA SOGNO E MAGIA

Sabato 14 febbraio, nell’ex chiesa di Santo Stefano, in occasione di San Valentino, la mostra "Tra Sogno e Magia" sarà aperta per una visita guidata straordinaria alle ore 21. Info: https://www.belocalpiemonte.it/

MONDOVÌ

MOSTRA FASCISMO FOIBE ESODO

Ultimo week end per visitare la mostra “Fascismo, foibe, esodo: le tragedie del confine orientale”, allestita nelle sale espositive dell'Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza. Orario: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Ingresso libero.

MONDOVÌ

CARLEVÉ 'D MONDVÍ

Sabato 14 febbraio, alle ore 15, grande carnevale dei bambini alla Cà del Moro/Christ

Marco Marzi e Marco Skarica presentano: “Benvenuti nella giungla”. Festa in maschera con musica, animazione, truccabimbi. Ingresso libero. Gran cagnara studentesca over 16

ore 23 alla Cà del Moro/Sottaceto. Info: 393 33 02 747. Domenica 15 febbraio, dalle ore 14.30, grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, con partenza da via Ortigara e arrivo in piazza Monteregale. Volo vincolato in Mongolfiera in Parco Europa. Premiazione sfilata. Info: https://carnevalemondovi.it/programma/

MONDOVÌ

WEEK END IN TORRE

Sabato 14 febbraio in occasione di San Valentino, ingresso 2 per 1 per tutte le coppie.

Domenica 15 febbraio, alle ore 11 "Scacco alla Torre", attività per bambini con un percorso giocoso alla scoperta dei segreti di Mondovì Piazza. Info: 011/19560449.

***

ORMEA

J'ABOI - IL CARNEVALE STORICO DI ORMEA

Sabato 14 febbraio, alle ore 10, prenderà il via il carnevale nei Trevi del centro storico. Alle ore 14.30, in frazione Chionea, con partenza dalla chiesa, passeggiata sulla Balconata fino a Porcirette, e a seguire scherzi, balli, canti, allegria e "ribota" ormeasca per tutti. Info: 333 67 62 645.

ORMEA

GRAN BALLO DI SAN VALENTINO

Sabato 14 febbraio, la Scuola Forestale di Ormea organizza il Gran Ballo di San Valentino, con una ricca cena a buffet a cura dei ragazzi dell'IIS Giolitti Bellisario di Mondovì e serata danzante.

In occasione del ballo verranno premiati i vincitori del IX Concorso di Poesia "Amore...parole dal cuore". Info: 347 72 01 386 - 40annisf@barufficevaormea.it

***

PAMPARATO

CIASPOLATA

Sabato 14 febbraio, ritrovo alle ore 9.50 nella piazza di Valcasotto per partenza della "Ciaspolata - Anello di Valcasotto". Info: 335 66 00 289.

***

PRADLEVES

SAN VALENTINO SUL GHIACCIO

Sabato 14 febbraio, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, in occasione della Festa di San Valentino, cena a lume di candela e apertura della pista di pattinaggio. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: www.emotionalp.com/



***

RACCONIGI

FACCIAMO PACE

Sabato 14 febbraio dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, sarà visitabile la mostra "Facciamo Pace", con opere di trenta artisti contemporanei. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/



***

SALUZZO

MILLE

Sabato 14 febbraio, alle ore 21.30, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, nell'ambito del Magda Groove organizzato da Ratatoj APS, concerto della giovane cantante Mille. Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/

SALUZZO

98° CARNEVALE DI SALUZZO

Sabato 14 febbraio, alle ore 10, nel centro cittadino, colazione di Ciaferlin. Alle ore 20 presso il Pala CRS (Foro Boario, via Don Soleri), polentata e serata danzante in collaborazione con la Famija Saluseisa.

SALUZZO

CARNEVALE DEGLI ORATORI

Domenica 15 febbraio, dalle ore 14, via al 9° Carnevale degli Oratori con la sfilata dei carri e gran baldoria nel centro cittadino. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

UN ROMANTICO SAN VALENTINO

Domenica 15 febbraio, alle ore 15, presso la Castiglia di Saluzzo, "Un romantico San Valentino" con la visita guidata alla mostra fotografica “Ferdinando Scianna: la moda, la vita”. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT

ESSERE IN MASCHERA

Domenica 15 febbraio, dalle ore 14, presso il Camposcuola Giardina, si organizza "Essere in maschera - Giardina Party". Giochi, musica e divertimento per tutti e alle ore 17 passeggiata lungo le vie del paese, merenda di pane e nutella, battaglia di coriandoli e stelle filanti in Piazza Edue Magnano. Info: 353 33 75 006.



***

SAVIGLIANO

LA PRIMA COSA BELLA

Sabato 14 febbraio, alle ore 15, presso il Salone San Filippo di Savigliano si terrà il XVIII Festival di Espressione Artistica e Impegno civile organizzato dall'Associazione Culturale Cenacolo "C. Rebora". Reading poetico "La prima cosa bella" con soci e simpatizzanti, interventi musicali a cura di Associazione Live APS. Ingresso libero. Info: https://www.cenacolorebora.org/sito/



SAVIGLIANO

GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Domenica 15 febbraio nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, apre la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Orario: dalle ore 15 alle ore 18.30 Info: https://visitsavigliano.it/



***

VILLANOVA MONDOVÌ

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Sabato 14 febbraio, alle ore 20,45, presso il Teatro Civico “Federico Garelli”, la “Compagnia degli Stornati” presenterà la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi. L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione. Info: 327 61 72 990.