Alba, laboratorio per bambini in libreria con Mariapaola Pesce e “Maneki Neko”

In occasione di Kiddo Indipendentemente leggo, la festa diffusa dedicata ai libri per bambini e ragazzi ideata e organizzata da Emme Promozione, la libreria Marameo di Alba, venerdì 20 febbraio alle ore 16 ospita l’autrice Mariapaola Pesce con il suo albo “Maneki Neko”, illustrato da Federico Buratti e pubblicato da Sabir, per una lettura laboratoriale dal titolo “La lingua (segreta, ma non troppo) di Maneki Neko”.

Maneki Neko, “il gatto che chiama”, è la storia di un viaggio, di un imperatore valoroso, di un gatto bianco e dell’inizio di un’inaspettata amicizia. Dopo ave letto il libro, Mariapaola guiderà tutti i bambini presenti nella realizzazione di un dizionario della lingua felina, per capire come ci parlano e cosa ci dicono gli amici mici. L’evento, imperdibile per tutti i gattofili e per gli amanti della cultura giapponese, è gratuito ed indicato a partire dai 5 anni di età. È gradita la prenotazione tramite mail (info@libreriamarameo.it) o telefono (0173201661).

Per maggiori informazioni su Kiddo: https://emmepromozione.it/progetti/kiddo/