Ceva: verifiche in corso dopo il cedimento di una porzione di marciapiede lungo il torrente Cevetta

In riferimento al cedimento verificatosi nei giorni scorsi di una porzione di marciapiede lungo la sponda del torrente Cevetta l'Amministrazione comunale di Ceva informa che nella giornata di ieri sono state effettuate ulteriori verifiche tecniche nell'area interessata al cedimento e nelle aree adiacenti, anche attraverso operazioni di scavo e controllo strutturale, per accertare l’entità dei danni materiali e comprenderne le cause.

Subito dopo l'evento, l’area interessata era stata tempestivamente messa in sicurezza e transennata: il tratto di marciapiede rimane tuttora chiuso al transito pedonale fino a nuova disposizione, a tutela della pubblica incolumità.

A seguito delle operazioni preliminari di messa in sicurezza sono state avviate le attività di accertamento tecnico finalizzate alla valutazione dell’entità del dissesto e all’individuazione delle cause: le operazioni di verifica e monitoraggio non si sono mai interrotte e proseguono in modo continuativo.

In particolare, nel corso della prossima settimana è previsto l’avvio delle prove di carico, che consentiranno di valutare in modo approfondito la stabilità dell’intero marciapiede e definire gli eventuali interventi necessari per il ripristino della piena sicurezza dell’area.

Il Comune di Ceva continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.