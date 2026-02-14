 / Attualità

Attualità | 14 febbraio 2026, 07:54

A Chiusa di Pesio un cuore gigante sulla terrazza panoramica del Mirabello

L’installazione, una vera e propria dichiarazione d’amore per il paese, si aggiunge al maxi cuore di piazza Cavour e a quello realizzato in via Circonvallazione Mombrisone, in occasione di San Valentino

A Chiusa di Pesio un cuore gigante sulla terrazza panoramica del Mirabello

Un cuore gigante di 7 x 6,5 metri sulla terrazza panoramica del Castello Miraello è la nuova, straordinaria creazione de Ji Agricul da Ciüsa, il gruppo di chiusani che non smette mai di stupire per originalità e ingegno.

L’installazione, una vera e propria dichiarazione d’amore per il paese, si aggiunge al maxi cuore di piazza Cavour e a quello realizzato in via Circonvallazione Mombrisone, in occasione di San Valentino.

Un motivo in più per visitare questo fine settimana la Valle Pesio, lasciarsi conquistare dai suoi scorci panoramici e scattare una suggestiva foto ricordo.

