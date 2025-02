Stazione di Mondovì, RFI chiarisce: "Servizi igienici in fase di ammodernamento, gli ascensori non sono in funzione solo in caso di ripetute piogge"

"Nei servizi igienici, collocati all’interno della stazione, sono in corso importanti lavori di ammodernamento a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Le attività di ripristino termineranno nei prossimi mesi; nel frattempo, sono garantiti i servizi collocati al binario 1".

Così RFI interviene in merito all'articolo "Disservizi e degrado alla stazione di Mondovì: "La sala d'aspetto è terra di nessuno", pubblicato ieri, giovedì 13 febbraio, sul nostro giornale a seguito della segnalazione di una pendolare, che evidenziava la situazione della sala d'aspetto, definita "terra di nessuno".

Su ascensori e servizi igienici interni alla stazione "fuori servizio" Rete Ferroviaria Italiana spiega: "Quanto agli ascensori va chiarito che sono tutti funzionanti. In caso di forti e ripetute piogge, vengono messi temporaneamente fuori servizio per evitare che si danneggino le schede elettriche collocate al loro interno. Questo perché le precipitazioni insistenti rischiano di intasare le falda acquifera e di conseguenza allagare la zona degli ascensori. Problema noto anche all’Amministrazione comunale con cui RFI si sta confrontando per trovare la soluzione tecnica più adatta".