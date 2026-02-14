Parcheggi Cuneo, Cisl: "I lavoratori non possono essere il "bancomat" delle dispute legali"

Riceviamo e pubblichiamo

La segreteria territoriale della CISL FP di Cuneo, per voce del suo Segretario Generale Fabrizio Silvestro, esprime profonda contrarietà e ferma condanna per la recente decisione di sospendere le tariffe agevolate presso il parcheggio Movicentro e di aumentare i costi della sosta nel quadrilatero dell'Ospedale S. Croce.

Dal 9 febbraio 2026, i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera e dell'INPS si sono trovati, per l’ennesima volta, a pagare il prezzo di una disputa legale che non li riguarda. La convenzione, attiva fin dal 2011, è stata unilateralmente sospesa da APCOA a seguito dell'ennesimo contenzioso con il Comune di Cuneo.

"È inaccettabile che ogni volta che sorge una tensione tra il gestore e l’amministrazione comunale, la prima mossa sia colpire le tasche di chi garantisce servizi essenziali ai cittadini," dichiara Fabrizio Silvestro. "Siamo di fronte a una dinamica che si è ripetuta già almeno tre volte negli ultimi anni: una prassi che deve finire."

La sospensione non colpisce solo il portafoglio, ma mina la serenità di chi svolge turni in corsia o garantisce l'assistenza previdenziale.

Il passaggio dai prezzi calmierati alle tariffe piene ed aumentate, rappresenta un onere insostenibile per i lavoratori dipendenti e l'aumento dei costi nel "quadrilatero" penalizza anche i cittadini che si recano in ospedale per cure o visite ai congiunti.

Vorremmo una soluzione definitiva. Non è più tollerabile una gestione "a singhiozzo" dei parcheggi.

Chiediamo che APCOA riattivi i prezzi calmierati per i dipendenti aventi diritto e sollecitiamo il Comune di Cuneo a farsi garante di un accordo blindato che non permetta future sospensioni.

Come CISL FP, auspichiamo che prevalga il buon senso e che le parti trovino un accordo tecnico che salvaguardi la convenzione del 2011. La nostra organizzazione resterà vigile e pronta a intraprendere ogni iniziativa necessaria a tutela dei diritti e del salario dei lavoratori.