Sorprese romantiche per san Valentino: ecco 10 idee

Organizzare sorprese per lei romantiche e d’amore? Perché no! Fare una bella improvvisata romantica alla tua donna è una delle cose più belle che ci siano. Insieme a noi prova ad architettare una sorpresa che la lasci senza fiato.

Ogni momento è buono per organizzare un piano romantico e sensuale: una sorpresa ogni tanto è essenziale per mantenere accesa la fiamma della passione. Per una data speciale, per esempio San Valentino, oppure quando più ti va, sarai in grado di sorprenderla in molti modi diversi, perché le migliori sorprese romantiche sono anche quelle apparentemente più semplici, ma che si rivelano le più pazze ed esaltanti.

Se sei a caccia di idee, segui questi consigli e non te ne pentirai. E se chi legge è donna, ricorda che queste sorprese originali per lei nella maggior parte dei casi valgono anche se le fai al tuo partner maschio, provare per credere.

1. Un’escursione a sorpresa

Organizza una gita, crea un percorso per voi due con delle tappe che lei non sa, tipo il bar dove far sosta, il negozio di elettronica per un piccolo gadget, una passeggiata nel parco, la baita in montagna, la spa in collina.

2. Falle visita al lavoro

Se puoi, sorprendila con una visita all’uscita dal lavoro, soprattutto se sai che visitarla in ufficio la metterebbe un po’ in imbarazzo di fronte ai colleghi.

3. La cena romantica

È un classico, lo so, e magari pure scontata, ma con un po’ di fantasia può propiziare meraviglie. Prenota un tavolo in un ristorante chic oppure, se il budget proprio non lo permette, organizza la cena a casa.

4. Un momento di benessere

L’idea di realizzare una SPA in casa è perfetta sia come coronamento della cena, oppure al suo posto, se non hai voglia di metterti ai fornelli. Se hai una vasca il risultato è assicurato, ma ci si può attrezzare anche se si ha una doccia. Inizia a preparare un bagno caldo con sali profumati, sfere effervescenti o oli essenziali.

5. Messaggi d’amore

Vabbè, arrendiamoci al banale: mandale tanti messaggini al cellulare. D’accordo, ne mandi già a tonnellate a lei e a tutti i tuoi amici, allora perché non provare qualcosa di diverso e di speciale? Per esempio una storia costruita con più messaggi e foto, tipo storia a fumetti o storyboard. Ogni volta che mandi un messaggio lei si chiederà cosa viene dopo. Potrebbe essere la vostra storia o magari un racconto erotico, chissà: sorprese sessuali per lei. Poesie, canzoni, parole d’amore, a piacer tuo.

6. Nascondile una lettera in tasca

Fa che sia una lettera "vera", piena di frasi dolci per lei, ma anche di coraggio e leggerezza. Soprattutto scrivila a penna, come ormai non usa più. Per mostrarle che tieni veramente a lei.

7. Fiori e cuori ovunque

Candele, cuori e fiori, nastri colorati, stickers e oggetti che ricordano la vostra storia per far capire che tieni a lei. Lo sai, son cose che alle ragazze piacciono tantissimo.

8. Un ritratto per dire ti amo

Un modo romantico e decisamente sui generis per dire ti amo è farsi realizzare un ritratto da un illustratore o un artista. Molto spesso basta semplicemente inviare la propria foto e alcune indicazioni su quali sono le vostre passioni e i vostri interessi, per avere una vera opera d’arte da incorniciare in casa. Al posto di una classica foto, un ritratto con lo stile che più preferite può diventare un ricordo indelebile della vostra storia d’amore.

9. Ricrea il vostro primo appuntamento

Un’altra sorpresa che stupirà il tuo lui o la tua lei è ricreare il vostro primo appuntamento. Cosa c’è di più romantico di rivivere le emozioni del vostro incontro? Sia che vi siate incontrati a cena con amici, sia invece in viaggio o in qualsiasi altra situazione, cerca di fare mente locale su quali erano gli oggetti e l’atmosfera che hanno caratterizzato quell’esatto momento.

10. Lascialo dire alla musica

Un’ultima esperienza da non perdere tra le sorprese di san Valentino, specialmente se il tuo partner è appassionato di musica, è regalare i biglietti per un concerto o per uno spettacolo teatrale, ovviamente al quale assisterete insieme. Regalare il biglietto per il concerto della sua band preferita o per uno spettacolo che sogna da tempo è il modo migliore per stupirlo e darsi appuntamento nei mesi successivi per vivere una serata tutta vostra.

Buon San Valentino a tutti e tutte!