Primo Consiglio Provinciale Acli del 2026 a San Pietro del Gallo

Si è svolto nella serata di venerdì 13 febbraio, presso il circolo Acli ASD San Pietro del Gallo, il primo Consiglio Provinciale 2026 delle Acli di Cuneo, con una folta presenza di consiglieri.

L’incontro ha avuto inizio con una preghiera guidata da Don Flavio Luciano, accompagnatore spirituale delle Acli cuneesi, sul tema della “Pace” e da una sua riflessione basata su un recente documento della CEI “Educare a una Pace Disarmata e Disarmante” con la presentazione della Marcia nazionale della pace, organizzata dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e del lavoro, con numerose associazioni laicali, tra cui le ACLI nazionali, che si svolgerà a Cuneo il 31 dicembre 2026.

Dopo i saluti e una breve relazione sui primi eventi dell’anno da parte del presidente provinciale Elio Lingua, è stata proiettata l’intervista al vicepresidente nazionale delle Acli, Pierangelo Milesi, raccolta dal giornalista collaboratore delle Acli cuneesi, Silvano Bertaina, durante la sua visita a Cuneo del 29 gennaio scorso e la partecipazione alla partenza del primo convoglio di aiuti diretto in Ucraina nell’ambito del progetto “Una scuola per la pace”, promosso dall’ISS “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì e sostenuto dalle Acli provinciali di Cuneo e dalle Acli monregalesi.

In seguito, l’avvocato cuneese, prof. Davide Sacchetto, già ospite in altre occasioni delle Acli cuneesi, ha approfondito con grande competenza i temi legati al prossimo referendum sulla riforma della Magistratura del 22-23 marzo. In modo imparziale e con un linguaggio corretto e appropriato ma semplice e accessibile per l’uditorio, l’avvocato Sacchetto ha chiarito le ragioni del SÌ e quelle del NO, partendo dai presupposti che hanno portato alla consultazione referendaria, fornendo anche un quadro sullo stato attuale della Giustizia Penale in Italia e sul preoccupante numero dei procedimenti penali attualmente in corso nei tribunali italiani.

Il Cantiere Cultura e Formazione delle Acli provinciali ha successivamente ribadito, con un intervento a più voci, l’importanza della partecipazione al voto e i rischi di un allontanamento dagli interessi sociali e dalla partecipazione democratica alla vita del Paese.

Le Acli provinciali cuneesi hanno ringraziato il Circolo di San Pietro del Gallo e il presidente Franco Calandri per la graditissima ospitalità.



