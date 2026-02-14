Carnevale di Saluzzo: in scena i sette carri degli Oratori della Diocesi

Dopo la grande sfilata cittadina con la vittoria di Scalenghe, che si è aggiudicata il tradizionale “Trofeo Rosatello” per il miglior carro dal titolo “Appesi ad un filo”, il programma del 98° Carnevale Città di Saluzzo – 8° “Carnevale delle 2 Province” prosegue con i due grandi appuntamenti del fine settimana.

Stasera, sabato 14 febbraio, dalle 20, polentata e serata danzante al Pala Crs (via Don Giacomo Soleri, 16) in collaborazione con la Famija Saluseisa, le frazioni saluzzesi e il municipio di Castellar.

Domani, domenica 15, sempre a Saluzzo, dalle 14, via al 9° Carnevale degli Oratori con la sfilata dei carri e gran baldoria nel centro cittadino.

Alla stessa ora, a Rivoli, si terrà la grande parata del 72° Carnevale di Rcittadino ivoli con chiusura del “Carnevale delle 2 Province”.

Nel centro sfileranno con i rispettivi gruppi coreografici e centinaia di bambini, sette carri degli Oratori: l'Oratorio di S. Maria Maddalena di Costigliole, Oratorio della Fraternità di Pianura (che comprende Scarnafigi, Villanova Solaro, Ruffia, Torre San Giorgio), Parrocchie di Verzuolo, Odb Saluzzo, Pratavecchia e Monastero, OSFAM Roccabruna e Dronero con Villar San Costanzo e La Morra.

Il programma del Carnevale, che ha aperto quest'anno, il percorso oeganizzativo verso i cento anni nel 2028, proseguirà lunedì 16 febbraio alle 15, al Pala Crs di Saluzzo, con il ballo dei bambini e la premiazione concorso “Coriandoli di Frutta” in collaborazione con Scuola APM e Corriere di Saluzzo.

Martedì “grasso”, 17 febbraio, infine, chiusura del Carnevale con la presentazione del libro “Eravamo giovani e belli” di Andrea Bodrero, al Caffè della Vittoria alle ore 18.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it.

Classifica 98° Carnevale di Saluzzo – Concorso Saluzzo 100

1_ Scalenghe con “Appesi ad un filo” (98 punti)

2_ Cavour con “La foresta delle illusioni” (95 punti)

3_ Piobesi con “Il re del ritmo: la musica unisce il mondo” (94 punti)

4_ Nichelino con “Credevo fosse amore” (92 punti)

5_Verzuolo con “Da Atlantide a Verzuolo – I coriandoli sono nuvole” (91 punti)

6_ Centallo/Fossano con “Beatamente dannati” (90 punti)

7_ Racconigi con “Retrofuturistico” (88 punti)

8_ Villafalletto con “L’unione fa la forza” (82 punti)

9_ Pinerolo con “Più denti!!! The world greatest show – Remake” (81 punti)

Fuori concorso

ODB Saluzzo con “Artisti di Pace” – (100 punti)

Carmagnola con “La sfida di Atlante” – (83 punti)

Vincitore Trofeo Rosatello – Miglior carro tappa Saluzzo: Scalenghe

Vincitore Trofeo Vaudagna – Memorial Beppe Rosso – Miglior meccanizzazione del carro: Cavour

Vincitore Trofeo Chiale – Miglio