La Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo e Fossano ha donato un ecografo di ultima generazione alla SC di Neurologia

La Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo e Fossano ha donato, alla SC di Neurologia, un ecografo di ultima generazione.

Il nuovo strumento consentirà di effettuare eco-doppler carotidei.

Tale indagine è di fondamentale importanza ospedaliera e territoriale al fine di prevenire gli ictus ischemici dovuti all’arteriopatia carotidea e a prendere decisioni terapeutiche importanti nei pazienti ospedalizzati.

L’acquisto dell’ecografo è stato reso possibile grazie al generoso contributo di due importanti realtà del territorio: la Banca BCC di Cherasco e l’azienda Giletta S.p.A. – Bucher Municipal che sostengono con sensibilità e attenzione la sanità locale.

“Questa donazione rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti, imprese e cittadini possa produrre valore per l’intera comunità”, dichiara Valeria Vanzetti Presidente della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo e Fossano. “Investire nella prevenzione e nella tecnologia sanitaria significa prendersi cura della salute di oggi e di domani.”

“Strumenti come questo ecografo — sottolinea Baldassarre Doronzo, Direttore del Comitato tecnico Scientifico della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo e Fossano — ampliando il numero di esami diagnostici, contribuirà a ridurre le liste d attesa ed è un ulteriore strumento a disposizione della nostra Neurologia già riconosciuta quale eccellenza nella lotta alla prevenzione e trattamento precoce dell’ICTUS ischemico.”

La Fondazione, attraverso iniziative come questa, conferma il proprio impegno nel sostenere l’innovazione tecnologica e nel rafforzare la qualità dei servizi sanitari del territorio, operando in sinergia con l’ASL CN1 e con la rete di donatori pubblici e privati che contribuiscono a migliorare la sanità locale.