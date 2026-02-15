 / Attualità

Attualità | 15 febbraio 2026, 10:18

Colle della Maddalena, in riapertura la Statale 21 dopo lo stop precauzionale per maltempo

Anas al lavoro per lo sgombero neve: riprende la circolazione tra Argentera e il confine di Stato

Immagine di repertorio

Dopo il sopralluogo della commissione valanghe, Anas ha avviato le operazioni di sgombero neve per consentire la riapertura del Colle della Maddalena lungo la Strada Statale 21.

Il tratto era stato chiuso in via precauzionale dalle 20 di venerdì 13 febbraio, in considerazione dell’evoluzione delle condizioni meteo in peggioramento, con previsione di precipitazioni nevoso e conseguente pericolo valanghe. Ora la circolazione tra il chilometro 53+330, in località Argentera, e il chilometro 59+708 al confine di Stato è in fase di ripristino e riprenderà regolarmente.

Resta in vigore lungo la Statale 21 l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, come previsto dall’ordinanza numero 773/2025, misura necessaria per garantire la sicurezza della circolazione in un tratto particolarmente esposto alle condizioni invernali.

