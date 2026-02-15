Valanghe, pericolo marcato nelle valli del Monregalese, Gesso, Vermenagna e Stura

Pericolo valanghe di grado 3, “marcato”, nelle valli del Monregalese, Gesso, Vermenagna e Stura. È quanto riportato nel bollettino pubblicato ieri da Arpa Piemonte con le previsioni valide per la giornata di oggi, domenica 15 febbraio. La tendenza indica pericolo stabile anche per lunedì 16 febbraio.

Secondo il bollettino, l’abbondante neve fresca caduta nelle ultime ore e soprattutto gli accumuli di neve ventata presenti in molti punti possono subire facilmente un distacco provocato. Nella giornata di ieri le precipitazioni nevose hanno interessato le quote superiori ai 1000 metri circa. La combinazione tra neve fresca e vento moderato o forte da nord-est ha favorito la formazione di accumuli, in alcuni casi spessi, in particolare sui pendii esposti a sud-ovest, sud e sud-est.

Le condizioni più critiche si registrano soprattutto sui versanti soleggiati e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni, dove la neve fresca e quella ventata poggiano su una crosta dura. I nuovi accumuli, insieme a quelli meno recenti, possono staccarsi anche al passaggio di un singolo escursionista o appassionato di sport invernali, a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco.

Gli esperti raccomandano una scelta molto prudente degli itinerari e di mantenere adeguate distanze di sicurezza durante la progressione.