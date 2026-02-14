I commercianti albesi partecipano al lutto della famiglia Ferrero: esposta nei negozi la foto della signora Maria Franca

Tutta la comunità albese si stringe in queste ore alla famiglia Ferrero dopo la scomparsa della signora Maria Franca, moglie del compianto Michele.

Il sindaco ha proclamato per la giornata odierna, 14 febbraio, il lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento delle esequie previste alle 15 nella Cattedrale di San Lorenzo.

Tra le diverse iniziative in programma c'è anche quella dell'ACA, condivisa dai commercianti della città.

All'interno delle vetrine dei negozi di corso Langhe, corso Piave e non solo, è stata esposta la foto della signora Maria Franca, in segno di vicinanza e cordoglio.

Un gesto analogo era già stato messo in atto in occasione della scomparsa di Pietro e di Michele.