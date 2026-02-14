 / Attualità

Attualità | 14 febbraio 2026, 14:50

Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite: il sindaco di Ceva Mottinelli in visita alla Cardiologia

Oggi, 14 febbraio, la visita al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Mondovì, struttura diretta dal dottor Mauro Feola

Il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ha preso parte alla Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite – in calendario il 14 febbraio - con una visita al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Mondovì, struttura diretta dal dottor Mauro Feola.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Fossano-Mondovì, si inserisce nel più ampio impegno di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici, strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza delle patologie cardiache e migliorare la qualità della vita della popolazione, e ha previsto l’apertura straordinaria degli ambulatori alla cittadinanza, offrendo gratuitamente elettrocardiogrammi, misurazioni dei principali parametri vitali e brevi consulti cardiologici.

“Assieme al primo cittadino di Mondovì Luca Robaldo – commenta il sindaco Mottinelli – abbiamo voluto ringraziare il personale sanitario, i volontari e tutti i professionisti coinvolti per la disponibilità e la qualità del servizio offerto, anche presso l’Ospedale di Ceva. La mattinata ha registrato una partecipazione significativa di cittadini del territorio, a conferma della crescente attenzione verso questi temi: la prevenzione e un corretto stile di vita possono fare la differenza per la nostra salute”.

