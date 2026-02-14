Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite: il sindaco di Ceva Mottinelli in visita alla Cardiologia

Il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ha preso parte alla Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite – in calendario il 14 febbraio - con una visita al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Mondovì, struttura diretta dal dottor Mauro Feola.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Fossano-Mondovì, si inserisce nel più ampio impegno di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici, strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza delle patologie cardiache e migliorare la qualità della vita della popolazione, e ha previsto l’apertura straordinaria degli ambulatori alla cittadinanza, offrendo gratuitamente elettrocardiogrammi, misurazioni dei principali parametri vitali e brevi consulti cardiologici.

“Assieme al primo cittadino di Mondovì Luca Robaldo – commenta il sindaco Mottinelli – abbiamo voluto ringraziare il personale sanitario, i volontari e tutti i professionisti coinvolti per la disponibilità e la qualità del servizio offerto, anche presso l’Ospedale di Ceva. La mattinata ha registrato una partecipazione significativa di cittadini del territorio, a conferma della crescente attenzione verso questi temi: la prevenzione e un corretto stile di vita possono fare la differenza per la nostra salute”.