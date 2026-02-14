 / Eventi

Eventi | 14 febbraio 2026, 15:30

Dalla Compagnia Teatrale Marenese, un grazie a 1.200 persone

L'incasso dei 7 spettacoli messi in scena verrà, come di consueto, devoluto all’Oratorio e ad altre realtà di volontariato

Dalla Compagnia Teatrale Marenese, un grazie a 1.200 persone

La Compagnia Teatrale Marenese vuole ringraziare di vero cuore le quasi 1.200 persone che sono venute a vederci e applaudire in questi 7 spettacoli. La nostra è un’attività amatoriale e di volontariato che ha lo scopo di regalare due ore di allegria e fare del bene al nostro paese. Commossi da così tanti complimenti e affetto ricordiamo che gli incassi di questi spettacoli verranno, come di consueto, devoluti all’Oratorio e ad altre realtà di volontariato. Ancora grazie a tutti e... arrivederci!

comunicato stampa

