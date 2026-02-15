Fossano, al liceo Vallauri arriva il NUE 112: una lezione di civiltà e sicurezza per tutta la popolazione scolastica

In occasione della Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112, all’IIS “G. Vallauri” di Fossano si è svolto un importante incontro formativo con la Centrale Unica di Risposta (C.U.R.) del NUE 112 di Saluzzo, struttura di Azienda Zero Piemonte.

L’iniziativa, voluta dal Vallauri e resa possibile grazie al preziosissimo supporto del Direttore della Centrale, dott. Walter Occelli, e del coordinatore dott. Paolo Radosta, ha coinvolto gli studenti del primo anno e coloro che non avevano partecipato all’occasione formativa dello scorso anno.

Durante l’incontro, le dipendenti della Centrale – Erica, Capoturno, e Romina, Operatrice – hanno spiegato in modo chiaro e concreto:

- come funziona la chiamata al 112 e cosa accade dal momento in cui viene composta;

- come avviene l’attivazione dei soccorsi (sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco);

- le funzioni speciali “Non posso parlare” e “112 Sordi”, strumenti fondamentali per garantire accesso al servizio anche in situazioni di impossibilità di comunicare verbalmente;

- il sistema di localizzazione che consente interventi tempestivi;

- il preziosissimo supporto del personale nella gestione delle emergenze, elemento determinante per la sicurezza dei cittadini.

L’attività si è conclusa, in entrambi i turni, con alcune chiamate simulate alla Centrale Operativa, permettendo agli studenti di comprendere realmente fino in fondo come operano gli addetti nella gestione di una richiesta di aiuto.

L’incontro si conferma un momento di altissimo valore per l’Educazione Civica: l’educazione passa anche – e soprattutto – dalla conoscenza concreta dei servizi pubblici, dal rispetto delle istituzioni e dalla consapevolezza di come comportarsi in caso di emergenza. Per questo motivo l’iniziativa è diventata un vero e proprio “must-have” nel percorso formativo del Vallauri, un appuntamento ormai strutturale nella crescita degli studenti.