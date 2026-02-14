Conclusa la terza edizione di ‘Conoscere le Amministrazioni Locali’ di A.I.S.P.A. svolta a Fossano

Con otto lezioni in quattro mesi, è giunto al termine il ciclo d’incontri di formazione 2025/2026 organizzati dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A. che si è svolto in orario pre-serale al C.F.P. Cebano-Monregalese, per il secondo anno consecutivo nella sede di Fossano, con possibilità di frequenza anche online. Il corso è stato patrocinato dalla Provincia di Cuneo e l’hanno frequentato complessivamente oltre venti persone tra cittadini interessati ed amministratori in carica. Gli argomenti affrontati hanno toccato molti aspetti, almeno i principali, che illustrano i meccanismi e la struttura di un ente comunale in modo più approfondito rispetto alle due precedenti edizioni, da qui denominata “2.0.”. Si è partiti dalla digitalizzazione della P.A., per poi parlare di anticorruzione, urbanistica, codice appalti, servizi locali, bandi di finanziamento, bilancio e concludere sabato scorso con un’inedita lezione sul personale degli enti pubblici. Il tutto con docenti altamente qualificati: funzionari e professionisti del settore che quotidianamente lavorano con o nell'ambito dell'amministrazione locale.

«Conclusa questa terza edizione un po’ rivisitata dall’origine, ci possiamo ritenere soddisfatti della buona partecipazione nuovamente riscontrata, nella speranza di essere riusciti ad offrire ai frequentanti l'opportunità di acquisire competenze chiave per assumere con maggiore consapevolezza il ruolo di rappresentanza e di governo di un ente locale, per chi è già amministratore, ed avvicinare alla vita amministrativa coloro che non lo sono». Commenta Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A «Uno degli obiettivi della nostra Associazione è quello di sensibilizzare ai meccanismi di gestione della "cosa pubblica", oltre ad organizzare momenti di formazione e confronto con funzionari e consulenti professionisti del mondo amministrativo. In questi tre anni il corso “Conoscere le Amministrazioni Locali” si è dimostrato essere un valido strumento per raggiungerlo e, perciò, ci attiveremo per continuare nell’offerta di iniziative simili e/o complementari. Intanto voglio rinnovare i ringraziamenti a tutto lo staff del C.F.P Cebano Monregalese, alla Provincia di Cuneo ed alle Fondazioni C.R. Torino, C.R. Cuneo e C.R. Fossano per il prezioso supporto».

Aggiunge Cristina Ballario, Direttrice della sede di Fossano del C.F.P. Cebano-Monregalese: «La terza edizione di “Conoscere le Amministrazioni Locali” ha confermato e rafforzato il successo delle precedenti edizioni. Il corso ha visto la partecipazione attiva e propositiva di oltre venti amministratori, che hanno potuto approfondire e sviluppare ulteriormente le tematiche già affrontate negli incontri precedenti, ampliandole con nuovi spunti di riflessione e confronto. La formazione, curata da docenti qualificati, si è rivelata ancora una volta un’importante occasione di crescita professionale, di scambio di esperienze e di consolidamento delle conoscenze legate al funzionamento della “macchina comunale”. Il corso si è concluso nella mattinata di sabato 7 febbraio e nei prossimi giorni verrà inviato ai partecipanti un questionario di gradimento online, che costituirà uno strumento utile per raccogliere suggerimenti e indicazioni finalizzate alla pianificazione e programmazione della prossima edizione del percorso formativo. Da parte mia e di tutto lo staff del CFP desidero rinnovare il sentito ringraziamento ad AISPA e alla Presidente Serena Gasco per l’impegno, la professionalità, l’organizzazione e il coordinamento che hanno reso possibile anche questa terza edizione».