Riaperto il colle di Tenda dopo il disgaggio valanghe preventivo sul versante francese [VIDEO]

È stato riaperto alla regolare circolazione il colle di Tenda dopo il disgaggio preventivo delle valanghe effettuato questa mattina sul versante francese. L’intervento, programmato tra le 8 e le 9, si è concluso con esito positivo consentendo la ripresa del traffico.

Guarda nel video le operazioni di disgaggio valanghe:

Riprendono, così, come confermato nell'ultima Conferenza intergovernativa Italia-Francia, gli orari di transito in vigore dal 7 febbraio fino al 2 aprile, con accesso al tunnel a senso unico alternato e regolato in modo differenziato a seconda dei giorni della settimana.

Il lunedì e il martedì la circolazione è consentita dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18 alle 21. Dal mercoledì al venerdì, oltre alle due finestre del mattino e della sera, è prevista anche un’apertura centrale dalle 12.15 alle 12.45.

Nei fine settimana e nei giorni festivi il traforo resta invece aperto con orario continuato dalle 6 alle 23. Lo stesso orario 6-23 sarà garantito anche durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra il 3 e il 6 aprile.