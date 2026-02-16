Bisogni educativi speciali e disturbi dell’apprendimento: due serate a Cherasco

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cherasco promuove, in collaborazione con le dottoresse Giorgia Gallo, terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (Tnpee), Alessia Di Betta, psicologa, e Roberta Costamagna, logopedista, due serate informative dedicate ai temi dei cosiddetti Bisogni Educativi Speciali (Bes) e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa).

Gli incontri si terranno venerdì 20 febbraio e venerdì 6 marzo, alle ore 20, presso il Salone del Consiglio a Cherasco, e sono rivolti in particolare a genitori, insegnanti ed educatori, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti di comprensione, supporto e intervento.

«Riteniamo fondamentale – dichiara l’Assessore Stefania Allasia – creare momenti di confronto e approfondimento su tematiche che coinvolgono un numero sempre maggiore di famiglie e realtà scolastiche. BES e DSA non sono etichette, ma modalità diverse di apprendimento che richiedono consapevolezza, competenza e una stretta collaborazione tra scuola e famiglia. Per questo desideriamo ringraziare le dottoresse che si sono rese disponibili a condividere la loro professionalità in queste serate».

Gli incontri offriranno un’occasione preziosa per:

• comprendere meglio cosa sono i BES e i DSA;

• riconoscere precocemente i segnali da osservare;

• approfondire strumenti compensativi e strategie didattiche efficaci;

• chiarire dubbi e confrontarsi direttamente con professioniste del settore.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale e delle specialiste di sostenere concretamente le famiglie e il personale scolastico, promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’attenzione ai bisogni di ogni bambino e ragazzo.

La partecipazione è gratuita. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza interessata a partecipare.