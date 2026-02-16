"L'Ambasciatore del Saluto di Savigliano": dopo 10 anni di iniziative Lollo arriva al Quirinale

Continua il suo straordinario cammino Lollo, il ragazzo autistico conosciuto come "l'Ambasciatore del Saluto di Savigliano", che nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio, ha raggiunto il Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, per portare il saluto della sua città.

Accompagnato dal papà Franco, Lollo è stato accolto nel prestigioso Salone della Vetrata dalla Dottoressa Monorchio Annamaria, Funzionario del Segretariato Generale della Presidenza, lo stesso luogo dove il Capo dello Stato riceve le personalità in visita ufficiale.

Un incontro carico di significato: il Presidente Sergio Mattarella ha donato a Lollo una foto con dedica e il calendario dei corazzieri, mentre il giovane ambasciatore ha contraccambiato con una medaglia commemorativa con il logo di Savigliano. Un momento emozionante che ha riempito di gioia e sorrisi il volto di Lollo.

Dopo dieci anni di iniziative, il gesto di Lollo rimane carico di un valore simbolico fortissimo: inclusione, partecipazione e orgoglio civico. Portare il saluto di Savigliano in un luogo così prestigioso significa dare voce all'intera comunità, dimostrando come ogni persona, nella propria unicità, possa essere protagonista della vita pubblica.

In questi anni, Lollo ha costruito ponti di amicizia e testimoniato come la semplicità di un saluto possa trasformarsi in un gesto di straordinario valore umano, capace di rafforzare il senso di comunità e solidarietà tra i territori.

La sua autenticità lascia un segno indelebile nel cuore di chi lo incontra.