In Comune a Viola un incontro con la Regione per parlare di dissesto idrogeologico e opere pubbliche

Dissesto idrogeologio, interventi per impianti sportivi e stazione sciistica. Questi i temi principali al centro dell'incontro che si è tenuto a Viola oggi, lunedì 16 febbraio, nella sala del consiglio comunale.

Il sindaco, Romana Daniello con la giunta e i consiglieri comunali ha incontrato l'assessore regionale alle Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi e il Vice Presidente del Consiglio regionale Franco Graglia, insieme agli uffici e dall’amico Massimo Gula.

"L’Assessore Gabusi – afferma il primo cittadino, Romana Daniello – ha voluto approfondire direttamente alcune delle criticità più urgenti e importanti, tra cui la frana che pregiudica il funzionamento ottimale dello Skilift del Vallone presso la stazione sciistica, e il dissesto del muro di sostegno dei campi sportivi nell’area del capoluogo.

Con grande attenzione ha ascoltato le nostre problematiche, dispensando consigli, indicazioni e manifestando il proprio impegno nel trovare insieme soluzioni efficaci.

All’Assessore Gabusi, a Franco Graglia e a Massimo Gula, per la loro vicinanza, va il sentito ringraziamento mio personale e di tutto il Consiglio comunale per la presenza, l’attenzione e l’impegno che non ci fanno mai mancare.

Per le nostre comunità, realtà montane dove purtroppo il dissesto idrogeologico sta diventando un problema sempre più rilevante, la loro presenza è stata fondamentale".