Saluzzo per Gaza: due eventi per mantenere alta l'attenzione sulla Palestina

Il gruppo Saluzzo per Gaza intensifica le sue iniziative per promuovere partecipazione civica e attenzione verso la questione palestinese. Due eventi in programma nelle prossime settimane promettono di offrire testimonianze dirette e riflessioni critiche sulla situazione in Medio Oriente.

Venerdì 20 febbraio alle 20.30 presso il Monastero della Stella di Saluzzo si terrà l'evento di raccolta fondi "Call from Palestine". L'appuntamento, a ingresso gratuito su prenotazione, vedrà il collegamento diretto con Luigi Bisceglia, coordinatore regionale dei programmi della ONG "Volontariato Internazionale per lo Sviluppo" per il Medio Oriente, che vive e lavora a Betlemme da oltre dieci anni.

Bisceglia offrirà una testimonianza diretta sulla realtà quotidiana della Palestina e presenterà il progetto Juzoor, un'iniziativa concreta per la costruzione di una scuola destinata a garantire ai bambini e alle bambine di Khallet Taha un accesso all'istruzione continuo, sicuro e di qualità.

Lunedì 23 febbraio alle 21 il Cinema Teatro Magda Olivero ospita la proiezione gratuita del docufilm "Put Your Soul On Your Hand and Walk" (2025) di Sepideh Farsi, inserito nella rassegna 'Lunedì Cinema' dell'associazione Ratatoj. L'evento nasce dalla collaborazione tra Ratatoj APS, ANPI Saluzzo e Valle Po e Saluzzo per Gaza.

Il documentario segue il dialogo tra una regista iraniana che vive a Parigi e una giovane fotoreporter palestinese, Fatma Hassona, che documenta quotidianamente l'assedio della sua terra. Attraverso videochiamate e conversazioni personali, le due donne costruiscono una testimonianza diretta della situazione palestinese, mescolando rapporti sulla realtà con i sogni e le speranze di una ragazza che vive confinata nella sua casa.

Saluzzo per Gaza ribadisce l'impegno nel mantenere alta l'attenzione su una tematica che, seppur fatica a trovare spazio sulle prime pagine dei giornali, rimane fondamentale. Il gruppo prosegue la sua presenza quindicinale al mercato del sabato di Saluzzo. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio dalle 9 alle 12 in piazza Garibaldi 20, dove continuerà la sensibilizzazione sui diritti del popolo palestinese.