La Provincia di Cuneo piange Michele Garello, storico capo cantoniere di Mondovì

La Provincia di Cuneo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Garello, già dipendente dell’Ente, venuto a mancare nei giorni scorsi.

Nato a Mombarcaro il 24 maggio 1936, Garello era stato nominato allievo cantoniere nell’ottobre del 1968. Nel novembre 1970 era stato promosso cantoniere e, dal gennaio 1979 fino al pensionamento nel 1991, ha rivestito il ruolo di capo cantoniere presso il Reparto di Mondovì.

Il presidente della Provincia di Cuneo a nome dell’Amministrazione Provinciale, esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni di servizio.