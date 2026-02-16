BASKET C-M / La S. Bernardo Campus Corneliano vince il derby territoriale contro l’Abet Bra

La S. Bernardo Campus vince il derby territoriale contro l’Abet Bra, con una gara in controllo da metà in poi e in cui c’è stato ampio spazio per tutti. Arriva la terza vittoria di fila, che permette di raggiungere in solitaria il nono posto, a un solo successo di distanza dalla zona playoff.

La partita

Al Pala Campus di Corneliano si affrontano la S. Bernardo e l’Abet Bra in un derby tra decima e dodicesima in graduatoria, dunque da un lato con vista playoff, dall’altro con vista playout. Ecco perché è una sfida delicata e dal rilevante peso specifico. All’alba del match, Campus è a +2 in graduatoria su Bra.

Si parte davanti a una bella cornice di pubblico, come merita il derby, e sono gli ospiti a partire con le marce alte: 0-8. Zampolli sblocca i suoi, poi inizia la rimonta, che è completa dal palleggio, arresto e tiro di Eirale a quota 19. Il 2007 Gandolfo a fine frazione sorpassa dalla lunetta: 21-19.

Campus inizia gradualmente a prendere la palla del match e, comunque con ampie rotazioni, comanda il gioco, pur senza riuscire ad allungare per via di basse percentuali al tiro pesante. L’intervallo arriva dopo il canestro di Toppino ed i due liberi di Zampolli a regalare il +4 ai locali: 36-32.

La ripresa vede la S. Bernardo riuscire laddove non era riuscita nel primo tempo, ovvero concretizzare i buoni tiri costruiti dall’arco. Le due triple di Colli spezzano il match e, coi punti di Buldo e Toppino, è +9: 48-39. Lo stesso classe ’99 albese spara altri due canestri pesanti, poi appoggia al vetro in contropiede: 58-44. Un botta e risposta e suona la sirena di fine periodo sul 60-47.

Uko colpisce dai 6,75 m per il +16 e spiana ulteriormente la strada ai suoi. Ampie rotazioni nel finale, il 2008 Nastasi in corsa realizza il 68-53. A 3 minuti dalla fine Zampolli mette la ciliegina sulla torta con una tripla da distanza siderale: 71-53 e titoli di coda che possono partire. Gli ultimi istanti arrotondano lo score sul 73-58 che regala la vittoria ai padroni di casa.

Arriva così un successo netto, maturato nella seconda parte, che è il terzo di fila per la formazione di coach Jacomuzzi. Campus si issa al nono posto in graduatoria, a +4 su Bra e a solo uno di distanza dalla zona playoff.

S. Bernardo Campus-Abet Bra: 73-58

S. Bernardo Campus: Gandolfo 5, Eirale 4, Varallo ne, Uko 5, Negro 7, Nastasi 4, Toppino 7, Buldo 4, Schellino, Colli 17, Zampolli 20. All. Jacomuzzi, Ass. Giannotto, Prep. Canonico.







