Studenti di LOGISTICA e di INFORMATICA dell’ITIS Delpozzo di Cuneo premiati al concorso “Top of the Pid School” della CCIAA

Importante riconoscimento per l’ITIS “Mario Delpozzo” di Cuneo, i cui studenti si sono distinti a livello provinciale conquistando il primo premio del concorso “Top of the Pid School” anno 2025, promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo.

Protagonisti del successo sono quattro studenti dell’indirizzo Logistica — Andreuzzi Daniele, Franchino Andrea, Peisino Emanuele e Verra Andrea — insieme a tre studenti dell’indirizzo Informatica – Borio Diego, Humanytskyi Tymofii e Pelissero Davide - che hanno lavorato congiuntamente allo sviluppo del progetto vincitore, intitolato “Startup”.

Il lavoro presentato ha simulato la costituzione di una nuova realtà imprenditoriale operante nel settore della logistica del mercato automobilistico con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale. Gli studenti dell’indirizzo Logistica si sono occupati della progettazione dell’impresa, definendone struttura, organizzazione e strategie operative orientate alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità sociale.

Parallelamente, gli studenti di Informatica hanno sviluppato una applicazione web dedicata alla gestione integrata di tutti gli aspetti aziendali, dimostrando competenze tecniche avanzate e una visione concreta dell’innovazione digitale applicata al mondo produttivo.

Elemento centrale della mission aziendale progettata è il valore dell’inclusività: l’obiettivo è generare ricadute sociali positive sul territorio attraverso politiche occupazionali attente al rispetto del genere e della diversità, contrastando ogni forma di discriminazione e promuovendo un modello di sviluppo equo e sostenibile.

Il progetto si inserisce pienamente nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto, per gli aspetti legati alla formazione scuola-lavoro, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più la scuola al mondo del lavoro e favorire lo sviluppo di competenze concrete, spendibili nel contesto professionale.

Il progetto è stato realizzato sotto la guida dei docenti Maria Vittoria Musizzano, per l’area giuridica, e Nicola Nero, per l’ambito informatico, che hanno accompagnato gli studenti nel percorso di ideazione e realizzazione. Il supporto del Dirigente Scolastico, dott. Ivan Re, è stato importante per lo sviluppo di un progetto coerente con la visione di una scuola sempre più integrata con il contesto territoriale su cui opera.

La premiazione ufficiale si è tenuta il 13 febbraio 2026 durante l’evento “Visioni Future: l’eccellenza dei Giovani tra Innovazione e Sostenibilità”, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi, sede di Cuneo.

Un riconoscimento che valorizza l’impegno, la creatività e la visione dei giovani, confermando il ruolo della scuola come luogo di formazione di competenze e valori capaci di guardare al futuro con responsabilità e spirito innovativo.