Maya è scomparsa a Caraglio: la sua nuova famiglia la sta cercando

La famiglia adottiva di Maya fa un appello perché chiunque la avvisti telefoni al 331 569 2746. La cagnolina, (ex Nuvola), è stata adottata due settimane fa, proveniente dal Rifugio la Cuccia.
E' scomparsa giovedì 12 febbraio alle 6 del mattino da via San Giovanni, in direzione Castello di Caraglio. Ultimo avvistamento ieri pomeriggio, 15/2, in Borgata Sarú - Valgrana.
Taglia media contenuta, non indossa né collare né pettorina. Molto timida, ma si avvicina abbastanza facilmente alle donne.
I suoi nuovi proprietari la stanno cercando e chiedono l'aiuto di tutti.