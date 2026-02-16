 / Quattrozampe

Quattrozampe | 16 febbraio 2026, 10:18

Maya è scomparsa a Caraglio: la sua nuova famiglia la sta cercando

Chiede aiuto a chiunque la avvisti

La famiglia adottiva di Maya fa un appello perché chiunque la avvisti telefoni al 331 569 2746. La cagnolina, (ex Nuvola), è stata adottata due settimane fa, proveniente dal Rifugio la Cuccia.  

E' scomparsa giovedì 12 febbraio alle 6 del mattino da via San Giovanni, in direzione Castello di Caraglio. Ultimo avvistamento ieri pomeriggio, 15/2,  in Borgata Sarú - Valgrana.

Taglia media contenuta, non indossa né collare né pettorina. Molto timida, ma si avvicina abbastanza facilmente alle donne. 

I suoi nuovi proprietari la stanno cercando e chiedono l'aiuto di tutti. 


 

