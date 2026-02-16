A Carrù torna "Marzo a Teatro": cinque serate di commedie in piemontese al Teatro Vacchetti

Torna anche quest'anno la rassegna teatrale amatoriale "Marzo a Teatro", che si terrà dal 27 febbraio al 27 marzo presso il Teatro F.lli Vacchetti di Carrù (piazza Cenacchio n°5). Dopo il grande successo della scorsa edizione, l'Amministrazione Comunale e la Filodrammatica Carrucese hanno deciso di riproporre l'appuntamento, confermando l'impegno nel promuovere il teatro dialettale piemontese. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 con ingresso libero.

La rassegna si apre venerdì 27 febbraio con la Nuova Filodrammatica Carrucese, che porta in scena "'N ram sech", una commedia in due atti di Massimo Torrelli. Lo spettacolo racconta una storia ambientata negli anni '80, quando le piccole stazioni ferroviarie minori iniziarono a essere dismesse. La trama prende spunto dalla realtà di questi edifici, gestiti da famiglie di "assuntori" che adattavano gli spazi alle proprie esigenze domestiche, dando loro calore umano. La compagnia carrucese, attiva dal 1978, ha visto collaborare nel corso degli anni più di 90 persone e ha rappresentato autori come Fenoglio, De Filippo e Pirandello.

Venerdì 6 marzo tocca all'Alfatre Gruppo Teatro di Collegno con "Magara… Venessia", commedia di Loredana Poletto che si sviluppa nel delicato momento di una separazione coniugale. Il protagonista Orazio, intuendo il dolore della perdita, mette in atto strategie per ricongiungersi con la moglie e ridicolizzare il suo amante. Un frenetico valzer sui rapporti di coppia che la compagnia, attiva dal 1972, rappresenta con oltre 600 spettacoli all'attivo.

Il 13 marzo gli J'Amis del Teatro di Carmagnola presentano "Merceria tòte pautàsse boton, liasse… e lengàsse!", commedia inedita di Anna Maria Carena. La vicenda è ambientata in una piccola merceria frequentata da abitanti del posto, dove la vita scorre monotona fino all'arrivo di una contessa che promette di acquisire l'attività. Una sorpresa "divertente" per il pubblico attende le anziane sorelle Pautasso.

Sabato 21 marzo la Compania Teatral Carla S. di Torino propone "Fin ch'a-i na j'è, viva 'l re!", commedia in tre atti di TreMaGi. Il protagonista Gioanin Fissore, lo "zio d'America", ritorna dal Brasile dopo vent'anni carico di soldi, ma la sua fama comincia a scricchiolare tra dicerie e dubbi sulla vera entità delle sue ricchezze. La compagnia, fondata nel 1975 e dedita esclusivamente al teatro comico-brillante popolare, ha creato uno spettacolo dalle tinte goliardiche.

Chiude la rassegna venerdì 27 marzo gli J'Amis del Borg di Moncalieri con "Alla pensione dell'Uovo Dorato", commedia di Daniele Ghia. Nella pensione in prossimità della Pasqua si intrecciano storie di amore, lavoro e inganno attorno a misteriose uova, siano esse prelibatezze o gioielli. La compagnia, attiva dal 1987 e trasformata in Associazione di Promozione Sociale nel 2021, si dedica alla promozione della lingua piemontese attraverso lo spettacolo teatrale.