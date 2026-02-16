"Sacro e Profano tra Medioevo e Barocco": una rassegna musicale nei luoghi simbolo di Alba

Nata da un’idea dell’Associazione Note e Natura, realtà attiva da diversi anni in ambito musicale sia artistico che formativo, la rassegna “Sacro e Profano tra Medioevo e Barocco” prende vita con l’intento di valorizzare alcuni tra i siti più significativi della città di Alba attraverso un percorso di concerti dedicato alla musica antica, eseguita secondo prassi storicamente informate: un approccio interpretativo che negli ultimi anni si sta rivelando sempre più stimolante e coinvolgente per il pubblico, offrendo nuove chiavi di lettura e un ascolto più consapevole delle opere del passato.

Grazie alla fattiva collaborazione e alla condivisione progettuale dell’Associazione Culturale San Giovanni Alba e del MUDI – Musei Diocesani, la rassegna si sviluppa lungo due direttrici artistiche che nei secoli hanno profondamente segnato la creatività musicale: il sacro e il profano. Due mondi paralleli che, pur distinti, si sono costantemente influenzati, dando vita a capolavori che ancora oggi emozionano e sorprendono.

I concerti si svolgeranno in luoghi particolarmente suggestivi e acusticamente congeniali nel cuore della città: il Museo Diocesano (MUDI), la Chiesa e il Coro della Maddalena, la Chiesa di San Giovanni e la Chiesa di San Domenico. Ambienti che non sono soltanto cornici prestigiose, ma parte integrante dell’esperienza musicale proposta.

Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano inoltre l’Associazione Alec di Alba, il Liceo Musicale “L. Da Vinci”, il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Regala un Sorriso Piemonte ODV, Turismo in Langa, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione dei giovani interpreti, attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche coinvolte e l’invito a gruppi emergenti già distintisi per qualità e crescita artistica.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione CRC. L’ingresso ai concerti è gratuito.

IL PROGRAMMA

Sabato 28 febbraio – ore 17.30

Alba, Chiesa della Maddalena

Giorgio Matteoli – flauto dolce

Claudio Andriani – violino barocco

Musiche di G. de Machaut, H. I. F. Biber, G. Frescobaldi, J. van Eyck, G. Ph. Telemann

Sabato 7 marzo – ore 17.30

Alba, MUDI – Piazza Rossetti

Ziyu Zhang – violino barocco

Alessio Calabrese – liuto

Filippo Borca – violoncello barocco

In collaborazione con il “Cantiere di Orfeo” del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria

Musiche di Heinrich Ignaz von Biber

Sabato 14 marzo – ore 18

Alba, MUDI – Piazza Rossetti

Gianmaria Bonino – clavicembalo

Musiche di J. S. Bach

Sabato 28 marzo – ore 17.30

Alba, Coro della Maddalena

Francesca Scotti – voce recitante

Fernando De Luca – clavicembalo

Il clavicembalo in Inghilterra tra la Restaurazione di Charles II e Händel

Mercoledì 1 aprile – ore 20.30

Alba, Chiesa di San Giovanni

Concerto per la Settimana Santa

Pasquale Cafaro – Stabat Mater per soli, coro e orchestra

Chiara Pontoriero – soprano

Danilo Pastore – controtenore

Coro del Liceo Musicale “L. Da Vinci” di Alba

Orchestra del “Cantiere di Orfeo” del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria

Sergio Daniele – direttore

Domenica 3 maggio – ore 21

Alba, Chiesa di San Domenico

In collaborazione con “Regala un Sorriso Piemonte ODV”

Coro “Albae Voces”

Giordano Ricci – direttore

Musiche dal Laudario di Cortona, dal Llibre Vermell de Montserrat, A. Banchieri, J. Desprez, O. Vecchi

Per i concerti al MUDI del 7 e del 14 marzo è necessaria la prenotazione: mudialba14@gmail.com, 345 7642123

Per informazioni sugli altri concerti: info@noteenatura.it, 393 9774608

Il primo appuntamento vi attende sabato 28 febbraio alle ore 17.30 presso la Chiesa della Maddalena ad Alba.