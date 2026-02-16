Cavallermaggiore, torna sul palco del teatro San Giorgio La Gàdan Artistic Band

Torna il teatro dialettale a Cavallermaggiore, ospitando il 21 e 22 febbraio alle ore 21 nel salone San Giorgio la compagnia teatrale locale Gàdan Artistic Band impegnata nella commedia “J’angej a vòlo …j’aso nen!”.

Per il gruppo, che si ripresenta dopo una assenza di 12 anni dai palchi, si tratta di un ritorno impegnativo con 3 spettacoli nell’arco di due giorni, di cui un doppio appuntamento programmato domenica 22 febbraio: il primo in fascia pomeridiana con inizio della pièce teatrale alle 15,30 e l’altro alle 21.

La trama della storia, scritta e diretta da Giovanni Monsello e Enrico Chiavassa, è ambienta in un vecchio convento delle suore dell’Ordine delle Carmelitane Scalze prossimo alla chiusura per mancanza di nuove vocazioni religiose.

A scombussolare la pia vita del convento arriveranno personaggi bizzarri che trasformeranno la routine delle suore in un calvario per una triste notizia che giungerà alla fine in quel luogo di preghiera e meditazione con in più l’interrogativo ma “Gli angeli volano… e gli asini no?".

Sul palco a recitare: Beppe Bertaina, Franco Chiavassa Caterina Turletti, Enrico Longo, Gianni Turletti. Dario e Donatella Marengo e Daniela Bertolino. Musiche di Andrea Leonti.

Umorismo, doppi sensi e tanta sana improvvisazione saranno il sale dello spettacolo i cui biglietti sono in vendita a Cavallermaggiore presso la pasticceria Longo di via Roma da lunedì 16 febbraio.