Alimenti trasportati senza catena del freddo: sequestro della Stradale di Mondovì

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo, Sottosezione di Mondovì, ha effettuato il controllo di un autocarro che trasportava alimenti di diversa tipologia — tra cui frutta secca, pane, pesce, pancetta, carne e formaggi freschi — risultati non conservati secondo le norme vigenti.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno accertato che il veicolo non era idoneo al trasporto di generi deperibili e che parte dei prodotti emanava un cattivo odore. Il conducente, inoltre, non era in possesso dell’attestazione ATP, certificato obbligatorio per i mezzi utilizzati nel trasporto di alimenti a temperatura controllata.

Il personale della Polizia Stradale ha quindi richiesto l’intervento del Servizio Igiene dell’ASL CN1, che ha confermato le irregolarità igienico-sanitarie. In particolare, le verifiche hanno rilevato una temperatura di trasporto delle mozzarelle di bufala compresa tra i 16 °C e i 20 °C, ben al di sopra dei 4–8 °C prescritti in etichetta.

Constatato il mancato rispetto delle condizioni di conservazione, sono scattate le sanzioni amministrative di competenza e il sequestro degli alimenti: complessivamente 98 chilogrammi di stoccafisso e 25 chilogrammi di mozzarella di bufala DOP.

Le autorità ricordano che la corretta conservazione dei prodotti alimentari durante il trasporto, assicurata dal mantenimento della catena del freddo e dalla pulizia dei veicoli, è indispensabile per tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza alimentare.