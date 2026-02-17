 / Cronaca

Cronaca | 17 febbraio 2026, 18:39

Centallo, scontro tra auto e camion sulla strada provinciale 179

Due feriti lievi e traffico rallentato in via Busca durante i soccorsi

Immagine di repertorio

Incidente nel pomeriggio di oggi a Centallo lungo la strada provinciale 179 che collega il paese a Tarantasca. Lo scontro tra un’auto e un camion è avvenuto intorno alle 16.45 in via Busca, davanti alla ditta Abbà.

Nell’impatto i conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati affidati alle cure del 118. Più consistenti invece i danni ai veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima partenza di Cuneo e i volontari di Busca, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso, i tecnici della Provincia per la pulizia della sede stradale e personale Enel per verificare un contatore urtato durante l’urto.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

