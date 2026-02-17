Tremila veicoli controllati in 197 posti di blocco: la Polizia Locale di Guarene archivia un intenso anno di attività

L’anno 2025 ha visto importanti cambiamenti strutturali e di innovazione tecnologica per la Polizia Locale di Guarene, novità che non hanno distolto gli operatori da un assiduo e ininterrotto servizio di prossimità, pattuglia pronto intervento, assistenza ai cittadini, controlli nonché prevenzione di reati predatori.

SCIOLTA LA CONVENZIONE CON ALBA

Nell’anno appena trascorso, a seguito dello scioglimento della convenzione col Comune di Alba, si è reso necessario organizzare nuovamente la parte amministrativa e logistica relativa al servizio di Polizia Locale partendo però da due punti fermi: la costante presenza degli agenti su strada e lo sfruttamento delle migliori tecnologie e innovazioni presenti sul mercato.

ATTI D’ISTITUTO IN MOBILITÀ

Sulla base di queste scelte ad oggi la pattuglia durante il servizio operativo è in grado di agire autonomamente definendo gli atti e le operazioni compiute senza dover appoggiarsi a un ufficio fisico. In particolar modo, ad esempio, un incidente stradale attualmente è sviluppato e definito già durante i rilievi, una segnalazione per problematiche o pericoli sul territorio è inoltrata agli organi e uffici competenti dalla auto-pattuglia, una contravvenzione è elevata e caricata in tempo reale; tutte queste attività oggi non richiedono l’impiego di personale in divisa negli uffici demandando i soli adempimenti di sportello a un impiegato amministrativo già individuato e assegnato nella fase di riordino.

A oggi la pattuglia con tablet, stampante e accesso alle molteplici banche dati che si incrociano fra loro è in grado di operare autonomamente sia per i controlli che per le operazioni e gli atti di istituto. La pattuglia è stata altresì dotata di dispositivo Pos per il pagamento immediato delle violazioni in strada dal momento che, da sempre, è preferita la contestazione immediata.

ATTIVI SEI GIORNI SU SETTE

L’impegno della Polizia Locale guarenese si articola su turni settimanali di 6 giorni su 7 suddivisi in mattino, pomeriggio e anche la sera, e in caso di necessità particolari la notte. Il Comando opera su molteplici attività che passano dalla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada ai controlli in materia ambientale, dall’edilizia alla polizia amministrativa, dalla polizia giudiziaria alla pubblica sicurezza e soccorso, dalle richieste di informazioni a quelle di aiuto senza mai tralasciare l’assistenza e il supporto ai cittadini della comunità guarenese e non solo cercando di mantenere vivo e attivo un vero e proprio servizio di prossimità a servizio della collettività.

IDENTIFICATI 64 AUTORI DI ABBANDONO O CATTIVA GESTIONE DEI RIFIUTI

Nell’anno trascorso gli Agenti hanno dedicato parecchia attenzione alla delicata e quotidiana opera di vigilanza ambientale che, sia grazie alla collaborazione con il personale del servizio Ecosportello che alle indagini operate direttamente dagli stessi sempre con il prezioso contributo dei cittadini, portavano all’identificazione di 64 soggetti autori di abbandono o cattiva gestione dei rifiuti ai quali oltre alle previste sanzioni veniva obbligato il ripristino dello stato dei luoghi a loro spese; in numerosi casi la pattuglia interveniva altresì per abbruciamenti sul territorio che – si rammenta – sono vietati o comunque limitati per periodi, zone, materiali e quantità.

197 POSTI DI CONTROLLI E 2.955 VEICOLI "ATTENZIONATI"

Nell’ambito dei controlli stradali e dell’attività di applicazione del Codice della Strada, partendo dai controlli eseguiti dall’autopattuglia si segnala che sono stati effettuati 197 posti di controllo durante i quali venivano attenzionati 2.955 veicoli e conducenti mentre in vigilanza dinamica si processavano direttamente dall’autopattuglia 2.777 targhe verificando immediatamente lo stato del veicolo e del suo conducente (veicolo rubato, segnalato da intercettare, non assicurato, non revisionato, sottoposto a sequestro/fermo amministrativo oppure in uso a prestanome o proprietario privo di titoli per la guida).

32MILA VEICOLI CONTROLLATI CON LA TELECAMERA FISSA

Dal 2025 gli agenti sono coadiuvati altresì da una telecamera fissa per le verifiche che ha controllato circa 32.000 veicoli. Da detti controlli scaturivano 794 sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada quali ad esempio, mancato uso delle cinture di sicurezza per sé o per i minori trasportati, utilizzo del telefono o addirittura anche il tablet durante la guida, sorpassi in località vietate o manovre pericolose, circolazione con veicoli inidonei o sprovvisti di assicurazione, revisione, in sequestro o fermo amministrativo.

OLTRE 100 MEZZI PRIVI DI ASSICURAZIONE, 19 PATENTI RITIRATE

Delle varie violazioni contestate di particolare rilievo gli agenti bloccavano 110 veicoli in circolazione senza la copertura assicurativa e/o sottoposti a fermo amministrativo anche per motivi fiscali. A carico delle patenti di guida si procedeva al ritiro in 19 casi per varie violazioni quali sorpasso, manovre pericolose, uso cellulare, mancato utilizzo delle cinture – recidiva, mentre i punti decurtati sono stati 336 per 156 verbali.

Relativamente ai veicoli per pericolose modifiche, trasformazioni o mancanze sono state ritirate 10 carte di circolazione.

Per quanto riguarda la guida senza patente 6 conducenti improvvisati sono stati bloccati e 5 in circolazione nonostante la perdita dei requisiti sono stati segnalati alla Prefettura per la revoca del documento.

SEI INCIDENTI RILEVATI

I sinistri stradali rilevati sono stati 6, anche dovuti a impatto con animali selvatici, fortunatamente in calo e senza conseguenze particolarmente gravi per le persone.

UN’ATTIVITÀ RICETTIVA COMPLETAMENTE ABUSIVA

In merito a controlli di Polizia Amministrativa, anche visto l’aumento dei turisti e delle strutture ricettive gli Agenti, unitamente al personale dello Sportello Unico Attività Produttive, hanno eseguito controlli e verifiche delle varie attività presenti sul territorio. Da detti controlli, ed a seguito di indagini E informazioni, è stata individuata un’attività ricettiva completamente illecita ed abusiva che pertanto è stata sanzionata per svariate migliaia di euro e chiusa sino alla regolarizzazione.

94 SOCCORSI, SEI PERSONE DENUNCIATE

Per quanto concerne la Polizia Giudiziaria, Sicurezza e Soccorso i turni di pattuglia pronto intervento 112 sono stati 120 durante i quali è stato dato seguito a 94 chiamate di soccorso e di segnalazione.

Gli agenti hanno deferito alla Procura della Repubblica di Asti per reati vari 6 persone mentre 87 sono stati i soggetti identificati con a carico precedenti di polizia.

ALLA PATTUGLIA I DATI DEL CUGINO

Fra i reati segnalati alla Procura di Asti vi sono 3 conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza e con tassi alcolemici molto elevati, in un caso il guidatore forniva anche false generalità identificandosi con i dati del cugino poiché senza patente; due conducenti invece sono stati sorpreso alla guida con patente falsa, in un caso il soggetto dimorante all’estero risultava ricercato da un tribunale del Lazio per reati contro la persona e il patrimonio. Fra le segnalazioni alla Procura una riguardava ignoti per il furto presso un esercizio pubblico,dove durante le indagini si rinveniva parte della refurtiva.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il personale di Polizia Locale ha altresì proceduto alla verifica di 284 pratiche relative alla residenza e ha eseguito 11 provvedimenti di notificazione atti per conto delle Autorità Giudiziarie.

TURNI DI SERA E NOTTE CONTRO I REATI PREDATORI

La pattuglia in determinati periodi “sensibili”, durante l’anno, è stata impegnata aumentando i turni settimanali in fascia di orario serale e notturno al fine di prevenire reati predatori e per controlli finalizzati alla prevenzione della sinistrosità stradale.