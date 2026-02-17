Tir fuori strada sulla Sp23 a Vignolo: traffico in tilt nel tardo pomeriggio

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, lungo la Sp23 a Vignolo. Intorno alle 17 l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo all’altezza di via Roccasparvera, nei pressi dell’area artigianale, finendo fuori carreggiata in un campo. Durante l’uscita di strada il camion ha perso parte del carico, finito anche sulla corsia in direzione Cuneo.

Il tratto interessato è quello compreso tra i due imbocchi del paese. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non risultano altri veicoli coinvolti: non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Allerta anche la polizia municipale di Cuneo in attesa dell'arrivo della gru necessaria al recupero del mezzo pesante.

Forti i disagi sul traffico: si segnalano lunghe code in entrata e in uscita da Vignolo, con rallentamenti che si estendono fino alla zona del ponte del Sale verso Borgo San Dalmazzo.