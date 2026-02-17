Carnevale di Trinità, un paese intero in maschera: grande successo per la due giorni di festa [FOTO]

Il Carnevale a Trinità ha reso allegro un intero paese. Domenica scorsa 15 febbraio, la tradizionale festa in maschera si è svolta in piazza Umberto e al soggiorno anziani.

Per l’occasione era presente un singolare e colorato carretto, apprezzato dai molti bambini con le famiglie. Lunedì 16, invece, successo anche per la festa dei bambini in palestra con l’animazione di Stefano Vigliani “Zimba”.

Non sono mancati inoltre i ringraziamenti da parte del sindaco Ernesta Zucco: “Grazie alla Crf Cassa di Risparmio di Fossano, che ha sponsorizzato la manifestazione 'Tuttocioccolato' di Melis, che ha regalato le bugie. Tantissimi bambini con le famiglie inoltre, si sono riversati in palestra. Tanta nutella, pane e salame e bugie. Anche domenica in piazza pane e salame, bugie e beveraggio. Grazie ai tantissimi bambini che hanno reso bella la festa e grazie agli aiuti di Giovenale, Lenuccia, Sebastiano ed Enzo la domenica e Sebastiano, Sergio e la moglie Ottavia il lunedì. Grazie a tutti per la partecipazione”.