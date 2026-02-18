Il Gal Langhe Roero investe sul futuro delle comunità rurali. On line il bando “Infrastrutture pubbliche per la collettività”

Nuove opportunità in arrivo sul territorio per migliorare la qualità di vita delle comunità locali: il GAL Langhe Roero Leader annuncia la pubblicazione del Bando n. 1/2026 “SRD07.5 Infrastrutture pubbliche per la collettività”, che – con una dotazione di 400 mila euro di risorse – si rivolge a Comuni o Enti pubblici territoriali in forma singola e sostiene progetti volti a valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro, socialità, sport e benessere.

Obiettivo prioritario dell’iniziativa è realizzare o potenziare infrastrutture pubbliche affinché possano ospitare servizi rivolti alla popolazione locale.

I servizi proposti dovranno avere un bacino di utenza sovracomunale, evitando duplicazioni e frammentazioni, e puntando invece all’ottimizzazione delle risorse attraverso progetti condivisi e con funzioni di utilità collettiva: attività culturali (teatri, musei, ecomusei, cinema, circoli, orti botanici), ludoteche e spazi polifunzionali ricreativi e socio-assistenziali, aree attrezzate per l’infanzia (es. asilo nido), parchi avventura, aree sportive (purché non in via esclusiva).

“Sarà un’occasione per dare nuova vita agli spazi pubblici, non con semplici lavori di riqualificazione, ma con veri e propri interventi di rifunzionalizzazione” – puntualizza Massimo Gula, Presidente del GAL Langhe Roero Leader – L’obiettivo è trasformare le strutture in luoghi realmente accessibili, vissuti e utili per la comunità, capaci di ospitare servizi e attività moderne, inclusive e durature, sostenute da una gestione costante nel tempo. Questo terzo Bando in pochi mesi – prosegue Gula – amplia ulteriormente il ventaglio di opportunità, tra loro complementari, offerte al territorio per la strutturazione di progetti e servizi pensati per i residenti: vogliamo rendere più attrattive le aree rurali e contribuire a ridurre il divario con quelle urbane”.

Gli interventi – finanziati con un contributo a fondo perduto del 70% su una spesa minima ammissibile di 20.000 euro e massima di 72.000 euro – dovranno riguardare immobili in buono stato strutturale e destinati ad un utilizzo pubblico regolamentato, con particolare attenzione all’integrazione nelle reti di valorizzazione territoriale.

Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro la scadenza del 29/05/2026 ore 12:00, con le modalità e nei termini indicati sul Bando dedicato.

Per dare adeguata divulgazione al Bando, sono stati previsti 3 incontri nelle 3 aree del GAL: il 23 febbraio a Castagnito (Teatro comunale di Via G. Marconi), il 25 febbraio a Monchiero (Salone Polivalente di Piazza Padre Paolo Abbona) e il 4 marzo a Bossolasco (Sala Congressi Unione Montana Alta Langa di Piazza Oberto), dalle 14.30 alle 16. Durante ciascun incontro – che tratterà i medesimi argomenti sui diversi territori – verranno esposti nel dettaglio i contenuti del Bando e sarà illustrata l’attività amministrativa del GAL (“Giornata della Trasparenza”). Maggiori informazioni sul sito del GAL www.langheroeroleader.it.

Gli interessati sono invitati ad iscriversi agli incontri (entro il giorno precedente ciascun appuntamento) compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/bdNqzY54LQMCow6j7

Per informazioni sugli incontri: chiamare 0173.793508 o scrivere a comunicazione@langheroeroleader.it.

Per informazioni sul Bando: chiamare 0173.793508 o scrivere a info@langheroeroleader.it, successivamente agli incontri di divulgazione.