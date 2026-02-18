Nasce a Roccavione la Pro Loco “Chi di Teit”: un progetto condiviso per unire il paese e le sue frazioni

A Roccavione sta prendendo forma una nuova realtà associativa pensata per mettere a sistema energie, idee e volontariato che in questi anni hanno animato il territorio con iniziative, eventi e momenti di incontro: è in fase di costituzione la Pro Loco “Chi di Teit”.



La nuova Pro Loco nasce dalla volontà di fare rete tra associazioni e cittadini, con una spinta significativa arrivata anche dagli abitanti delle diverse frazioni del Comune. Proprio per questo, la Pro Loco “Chi di Teit” si doterà di un direttivo rappresentativo, con la presenza di componenti espressione delle frazioni e del concentrico, per costruire un percorso davvero condiviso e capace di valorizzare ogni parte di Roccavione.



Tra le realtà associative e i gruppi che, in questi anni, hanno contribuito con impegno all’organizzazione di attività sul territorio e che hanno partecipato al percorso di avvicinamento alla nascita della Pro Loco, figurano – tra le altre – Associazione Espera, Comitato Nova Rocca, Comitato la Toglia e Comitato Eventi la Rua. Un dialogo che guarda anche ai riferimenti del mondo Pro Loco a livello nazionale, con l’obiettivo di inserirsi in un circuito più ampio (come UNPLI) e costruire opportunità, scambi e progettualità.



L’idea alla base di “Chi di Teit” è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: unire tutta Roccavione attorno a un obiettivo comune di sviluppo e valorizzazione, creando un calendario di iniziative che metta insieme tradizione e novità, cultura e sport, enogastronomia e intrattenimento. Una casa comune per sostenere e far crescere le manifestazioni che già caratterizzano la vita del paese – dalla Sagra del Marrone alla Rocca Illuminata, fino alle iniziative conviviali e musicali – e per immaginare nuovi appuntamenti capaci di coinvolgere famiglie, giovani, residenti e visitatori.



Il gruppo promotore sta completando in queste settimane gli ultimi adempimenti amministrativi necessari per formalizzare la nascita dell’associazione. Seguiranno a breve la comunicazione delle modalità di adesione, la presentazione ufficiale e il primo calendario di attività.



La Pro Loco “Chi di Teit” auspica di poter contare presto su una partecipazione ampia: più associati significa più idee, più volontari, più occasioni di socialità e divertimento condivisi. L’invito è rivolto a tutti i roccavionesi – del concentrico e delle frazioni – che desiderano dare una mano, anche con poco tempo, ma con la voglia di costruire insieme momenti belli per la comunità.