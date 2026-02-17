Muore un cane nell'incendio a Racconigi in un appartamento

Un cane morto, è questo il triste bilancio di un incendio a Racconigi scoppiato in un appartamento di un condominio nel pomeriggio di oggi.

L’allarme è scattato alle 16.10 quando la proprietaria, spaventata dal fumo ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Le fiamme hanno interessato una porzione della cucina dell'alloggio al primo piano. Nell'incendio ha perso la vita il cane che si trovava nell’appartamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Racconigi, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza fino alle 18.30 circa. In una prima fase il fumo denso ha reso difficile individuare l’origine del rogo, poi circoscritto rapidamente.

Al termine delle verifiche sono stati esclusi ulteriori rischi strutturali o per gli altri residenti del condominio. La situazione è rientrata senza conseguenze per le persone.