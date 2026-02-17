Tempo di Carnevale Mussottese grazie al circolo Acli “L. Maiolo” [FOTO]

Dopo la 'Gran festa del Carnevale in Piazza' di domenica scorsa, si è tenuto oggi, martedì 17 febbraio, il 'Carnevale dei Bambini', ultimo evento dei festeggiamenti a Mussotto d’Alba, sempre sul piazzale del Centro Sportivo 'Renzo Saglietti'.

[Monsù Plaireu e Madama Sarda]

Organizzati dai volontari del circolo Acli “L. Maiolo” della popolosa frazione albese, entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione di un pubblico numeroso (e rumoroso …) e la concomitanza di vari appuntamenti, come la Gran Polentata della Tradizione, l’animazione di Radio Alba, lo show del Mago Bingo e naturalmente la presenza di Monsù Plaireu e Madama Sarda, le favolose maschere del paese, senza dimenticare l’allegria della Banda Mussotti.

[La Banda Mussotti]

Il Carnevale Mussottese ha ormai una tradizione consolidata essendo arrivato all’86ª edizione e in questo 2026 è stato accompagnato da un tempo favorevole, con un bel sole a riscaldare l’ambiente e tanta voglia di divertimento da parte dei più piccoli, e non solo.

La città di Alba è stata presente con la visita e i saluti del sindaco Alberto Gatto e la presenza di alcuni assessori e consiglieri comunali.

[Il sindaco Alberto Gatto con le maschere]

Straordinario il contributo dei volontari del circolo Acli “L.Maiolo” guidato da Stefano Chiesa e dal gruppo giovani per la riuscita delle varie manifestazioni.

Ricordiamo che parte del ricavato della 'Gran Polentata' andrà in favore del progetto “Una Scuola per la Pace” promosso dalle Acli di Cuneo, che sta raccogliendo materiale scolastico da inviare alle scuole ucraine, in difficoltà a causa del protrarsi della guerra.