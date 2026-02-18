 / Scuole e corsi

La scienza prende vita nei laboratori del Liceo Giolitti-Gandino di Bra

L'istituto braidese investe sul futuro con il potenziamento biomedico e il laboratorio di ingegneria genetica

La scienza prende vita nei laboratori del Liceo Giolitti-Gandino di Bra

Quando la ricerca si accende in laboratorio: batteri transgenici fluorescenti agli u.v.

 La scienza non si studia soltanto:

si sperimenta

si osserva

si vive.

Nel percorso di potenziamento biomedico pomeridiano, i nostri studenti del triennio approfondiscono argomenti di chimica e biologia per affrontare con maggiore sicurezza i test di accesso alle facoltà scientifiche e sanitarie.

Quest’anno il progetto ha compiuto un ulteriore passo avanti.

Grazie ai laboratori innovativi potenziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ottenuti dal Liceo “Giolitti-Gandino” con un impegnativo progetto promosso dal Dipartimento di Scienze, gli studenti possono partecipare a esercitazioni pratiche di ingegneria genetica, modificando il patrimonio genetico di batteri attraverso attività sperimentali guidate dai docenti.

Queste attività rappresentano un’opportunità straordinaria per sviluppare competenze scientifiche avanzate, acquisire metodo e rigore sperimentale, avvicinarsi concretamente alla ricerca biomedica
e orientarsi in modo più consapevole verso il proprio futuro.

Un’esperienza concreta di scienza “in azione” nel laboratorio che si “illumina” di ricerca: un primo vero passo dentro il mondo universitario e scientifico.

Il percorso si concluderà ad aprile con una visita al Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando e al Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino, per approfondire dal vivo lo studio dell’anatomia e della storia della scienza.

Formare studenti preparati, curiosi e pronti ad affrontare il mondo universitario, questa è la nostra priorità per permettere ai nostri ragazzi di fare un concreto passo nel mondo della ricerca

Il Liceo “Giolitti-Gandino” si conferma così una realtà dinamica e attenta all’innovazione, capace di coniugare tradizione liceale e apertura verso le sfide della scienza contemporanea.

