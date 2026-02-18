Sabato 21 febbraio Open Day all’Asilo Nido di Roreto

Sabato 21 febbraio l’Asilo Nido di Roreto aprirà le proprie porte alle famiglie in occasione dell’Open Day: dalle 9 presso la sede del nido, in via Gandolfino 4/B a Roreto di Cherasco.

Sarà un momento speciale per entrare nel cuore della nostra realtà educativa: potrete visitare gli spazi pensati a misura di bambino, conoscere il nostro progetto pedagogico, incontrare il team educativo e scoprire l’organizzazione delle attività che accompagnano ogni giorno la crescita dei più piccoli. L’Open Day sarà anche un’occasione di dialogo e confronto, uno spazio dedicato ai genitori per condividere domande, curiosità e aspettative.

Con piacere ricordiamo inoltre che l’Amministrazione Comunale, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, ha esteso l’orario di apertura del nido fino alle ore 18.00. Un servizio pensato per offrire maggiore serenità nell’organizzazione quotidiana, garantendo al tempo stesso continuità educativa e attività strutturate anche nella fascia pomeridiana.

La partecipazione all’Open Day è gratuita: è consigliata la prenotazione tel. 344 255 1211

