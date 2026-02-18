Saluzzo, un murales di 80 metri quadri: è la nuova aula all'aperto del liceo Bodoni che si rinnova

Oggi, mercoledì 18 febbraio, al rientro in classe, gli studenti del liceo Bodoni hanno trovato una sorpresa destinata a farsi notare: un murales alto circa 80 metri quadrati, realizzato su un intero muro del cortile interno della sede di via Donaudi.

Un’opera imponente, comparsa durante i giorni di pausa di carnevale, che ha subito attirato l’attenzione e lo stupore di studenti, docenti e di tutti coloro che vivono quotidianamente il liceo.

Dietro a quella che per molti è stata una scoperta inattesa, c’è in realtà un lungo lavoro di progettazione, iniziato lo scorso anno sotto la supervisione di due docenti dell’Istituto, Serena Buzzi, del Dipartimento di Lettere, e Andrea Delpiano, del Dipartimento di Arte.

L’intervento nasce a seguito del progetto “Ri-generare la bellezza”, nell’ambito del bando CRC “Educare nel bello”, grazie al quale l’istituto ha ottenuto un finanziamento per la riqualificazione degli spazi esterni.

L’obiettivo è quello di trasformare il cortile in un ambiente più accogliente e funzionale, un’aula all’aperto dedicata alla biodiversità, pensata per lo studio, le attività didattiche e i momenti di socialità. Oltre alla sistemazione del verde e alla piantumazione di nuove essenze, il progetto ha previsto la realizzazione di un murales capace di rappresentare la vitalità della comunità scolastica.

La scelta del soggetto è passata anche attraverso il coinvolgimento degli studenti, con un contest interno che ha raccolto idee e proposte. Successivamente sono entrati in scena gli artisti SketchMate: Pierluigi Puppato ed Emanuele Mannisi, in arte Mr Deep e Orma il Viandante, che proprio nei giorni di sospensione delle lezioni hanno lavorato alacremente per completare l’opera in tempo e trasformarla in una sorpresa per i ragazzi.

Il murales raffigura le quattro anime del liceo attraverso animali antropomorfizzati, ispirati alla fauna del territorio, i cui sguardi esprimono energia e determinazione. I colori richiamano quelli dei diversi indirizzi scolastici e, sullo sfondo, caratteri bodoniani compongono, secondo un ordine creativo ideato dagli artisti, la scritta “Bodoni”.

L’intervento non si fermerà qui.

In primavera è prevista l’inaugurazione, a seguito dell’installazione di una tribuna con panche in legno, che completerà la trasformazione del cortile in una nuova area verde, attrezzata per attività didattiche, incontri, esibizioni e momenti di condivisione.

Un progetto che guarda oltre l’estetica e fa dello spazio stesso uno strumento educativo, come sottolineato anche dal dirigente scolastico, Dott. Davide Laratore, aprendo per il liceo Bodoni un nuovo percorso di rinnovamento. Il murales realizzato durante la pausa di carnevale è il primo segno visibile di una scuola che cambia, che investe nei propri ragazzi e che continua, giorno dopo giorno, a immaginare il proprio futuro.