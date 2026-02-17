 / Viabilità

Viabilità | 17 febbraio 2026, 13:20

Nuove verifiche sul ponte dell'Olla a Gaiola: senso unico alternato le prime due domeniche di marzo

Le limitazioni alla circolazione sulla strada Statale 21 della Maddalena, disposte da Anas per poter eseguire le indagini conoscitive, saranno valide dalle 7 alle 18.30

Nuove verifiche sul ponte dell'Olla a Gaiola: senso unico alternato le prime due domeniche di marzo

A inizio marzo si applicheranno nuove limitazioni alla circolazione sulla strada Statale 21 della Maddalena. Lo ha disposto un'ordinanza dell'Anas del 13 febbraio scorso. 

Le prossime domeniche del primo e 8 marzo entrerà in vigore il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri in corrispondenza del ponte dell'Olla sul fiume Stura, dal km 5+850 al km 6+000, su tutte le corsie a partire dalle 7 fino alle ore 18.30.

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale, su tutte le corsie del tratto di strada compreso tra il km 2+700 e km 6+500, sempre a partire dalle 7 fino alle 18.30 dell'1 e dell'8 marzo, sarà divieto di transito per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e larghezza massima superiore a 2,20 metri.

Il provvedimento si rende necessario per l'esecuzione delle indagini conoscitive sul ponte dell'Olla a carico della società richiedente Arduino Trasporti, con sede in Moncalieri (TO), che installerà apposito cantiere finalizzato alle verifiche strutturali.

La segnaletica temporanea sarà installata dall’impresa esecutrice e le informazioni verranno diffuse anche tramite pannelli a messaggio variabile lungo l’arteria. 

Nel documento viene inoltre chiarito che “qualora le condizioni del traffico o ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l’impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta ad effettuare il servizio di pilotaggio e guardiania. E' fatto obbligo alla Società Arduino Trasporti S.p.A. di comunicare alla Sala Operativa Compartimentale di Torino l'effettivo inizio e la fine delle limitazioni/lavorazioni”.

Sara Aschero

