Nuove verifiche sul ponte dell'Olla a Gaiola: senso unico alternato le prime due domeniche di marzo

A inizio marzo si applicheranno nuove limitazioni alla circolazione sulla strada Statale 21 della Maddalena. Lo ha disposto un'ordinanza dell'Anas del 13 febbraio scorso.



Le prossime domeniche del primo e 8 marzo entrerà in vigore il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri in corrispondenza del ponte dell'Olla sul fiume Stura, dal km 5+850 al km 6+000, su tutte le corsie a partire dalle 7 fino alle ore 18.30.



Per garantire la sicurezza della circolazione stradale, su tutte le corsie del tratto di strada compreso tra il km 2+700 e km 6+500, sempre a partire dalle 7 fino alle 18.30 dell'1 e dell'8 marzo, sarà divieto di transito per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e larghezza massima superiore a 2,20 metri.



Il provvedimento si rende necessario per l'esecuzione delle indagini conoscitive sul ponte dell'Olla a carico della società richiedente Arduino Trasporti, con sede in Moncalieri (TO), che installerà apposito cantiere finalizzato alle verifiche strutturali.

La segnaletica temporanea sarà installata dall’impresa esecutrice e le informazioni verranno diffuse anche tramite pannelli a messaggio variabile lungo l’arteria.



Nel documento viene inoltre chiarito che “qualora le condizioni del traffico o ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l’impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta ad effettuare il servizio di pilotaggio e guardiania. E' fatto obbligo alla Società Arduino Trasporti S.p.A. di comunicare alla Sala Operativa Compartimentale di Torino l'effettivo inizio e la fine delle limitazioni/lavorazioni”.